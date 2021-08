Une simple éponge pour obtenir une french manucure parfaite ? C’est possible avec ce hack beauté

Il y a des hacks que l’on se doit de rendre publics. Celui qui consiste à utiliser une éponge en silicone ou un tampon de stamping pour se dessiner une french sans bavure en fait partie !

Pour certaines (dont je fais partie), l’application de vernis à ongles s’avère être davantage un moment de torture psychologique que de bien-être et de détente. La couleur bave, le moindre geste peut bousiller le travail qu’on accomplit depuis 10 minutes, et la précision que certaines techniques (comme la french) exigent demande un self control inimaginable.

Heureusement, il existe des personnes ingénieuses sur les réseaux sociaux, qui se sont donné pour mission de trouver des astuces maison nous permettant de ne pas finir en crise de nerfs, un coton de dissolvant à la main !

La technique imparable du jour ? Utiliser une éponge ou un tampon de stamping en silicone pour dessiner une french sans déborder.

L’éponge en silicone et le tampon de stamping : le must pour une french cousue main

La french manucure fait partie des grosses tendances de l’été qui vont même se poursuivre à la rentrée. Le truc, c’est qu’elle demande quand même une certaine précision (petit sondage : qui ici est ambidextre ? Personne ?)…

Du coup, il fallait trouver un outil capable de pouvoir faire le job. Et la texture à la fois souple et rebondissante de l’éponge en silicone ou du tampon de stamping faisait d’eux les parfaits outils pour répondre à notre besoin !

Pour les utiliser, il suffit simplement d’y appliquer une goutte de vernis de la couleur de votre choix et d’appuyer le bout de l’ongle sur l’éponge ou le tampon. Normalement, votre doigt va légèrement « s’enfoncer » dans le silicone (sans le percer) : c’est normal ! L’élasticité de la matière va prendre la forme de l’ongle et vous permettre d’obtenir une french digne de ce nom.

Si la couleur n’est pas assez appuyée, recommencez le geste en faisant attention à ce qu’il soit le même pour qu’il n’y ait pas de démarcation entre les deux passages.

L’éponge en mousse, un outil beaucoup moins précis

Sur les réseaux sociaux, on a également trouvé une technique qui consiste à utiliser une éponge en mousse de type beauty blender pour dessiner une french. Mais pour être totalement honnêtes, on n’a pas été hyper convaincues…

Beaucoup plus absorbante que le tampon ou l’éponge en silicone, celle en mousse n’offre pas de résultat précis et vient « boire » le vernis. D’une, ce n’est pas très hygiénique si vous souhaitez la réutiliser pour appliquer votre maquillage, de deux, il y a une perte de matière de dingue, ce qui rend le premier passage imprécis et vous oblige à refaire la zone avec la pointe du pinceau à vernis… On passe notre tour !

Crédits de la photo de une : Instagram : @mejoneil.