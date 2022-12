Comment porter Viva Magenta, couleur de 2023 selon Pantone, en beauté ?

Pantone a annoncé le rouge vibrant Viva Magenta comme l’une des teintes phares de 2023. On vous explique comment l’adopter au quotidien.

Après le bleu Classic Blue, le gris Ultimate Gray, le jaune Illuminating et, plus récemment, le bleu-violet Véry Péri, le Pantone Color Institute a récemment dévoilé la couleur qui (selon eux) marquera les domaines de la mode, de la déco et du lifestyle en général pendant les 12 prochains mois : le rouge Viva Magenta. Une teinte vibrante que l’on a hâte d’intégrer à nos prochains looks beauté !

Viva Magenta, une teinte non conventionnelle et profondément optimiste

Dans un communiqué de presse, Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Color Institute, explique ce choix :

À l’ère de la technologie, nous cherchons à nous inspirer de la nature et de ce qui est réel. PANTONE 18-1750 Viva Magenta descend de la famille des rouges et s’inspire du rouge de la cochenille, l’un des colorants les plus précieux appartenant à la famille des colorants naturels ainsi que l’un des plus forts et des plus brillants que le monde ait connus. Enracinée dans le primordial, PANTONE 18-1750 Viva Magenta nous reconnecte à la matière originelle. Invoquant les forces de la nature, PANTONE 18-1750 Viva Magenta galvanise notre esprit, nous aidant à développer notre force intérieure.

Une couleur puissante qui nous permet de prendre le pouvoir, et qui ne demande qu’à devenir la star de nos prochains maquillages et de nos futures manucures de 2023. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle va vraiment à tout le monde !

Le rouge Viva Magenta pour le maquillage des lèvres

Grâce à son équilibre parfait entre tons froids et tons chauds, Viva Magenta flatte toutes les carnations et tous les sous-tons de peau. Pour un effet « bouche mordue » naturel, on peut tapoter un rouge à lèvres mat sur le centre de ses lèvres puis retirer l’excédent de matière avec un mouchoir. Et pour un effet plus intense, vive l’aplat de couleur bien uniforme, très graphique, que l’on porte comme un véritable accessoire de mode. Rendu mat, satiné ou glossy, il n’y a plus qu’à choisir.

Le rouge Viva Magenta pour le maquillage des joues

En 2023, Viva Magenta compte bien s’inviter sur nos lèvres, mais aussi sur nos joues. Que l’on choisisse de l’appliquer délicatement sur le bombé de la pommette, ou que l’on décide d’y aller franco en dégradant la couleur jusqu’aux tempes (et même sur les paupières) façon héroïne de Bridgerton, ce rouge donne un vrai coup de frais au teint. Et il serait dommage de s’en passer ! Texture crème, poudre, liquide ou gel, tout est possible.

Le rouge Viva Magenta pour le maquillage des yeux

Si elle a de quoi faire peur aux adeptes du nude, Viva Magenta est une teinte de choix pour la mise en beauté des yeux, car elle fait ressortir toutes les couleurs d’iris. En fonction de ses habitudes (et de sa zone de confort), on peut l’appliquer au ras des cils, comme un trait d’eyeliner classique ou façon eyeliner inversé, dans le coin interne de l’œil, mais aussi s’amuser en réalisant un smoky ou un smoked-out cat eye plus prononcé. Ce sont les pinceaux de maquillage qui vont être contents !

Le rouge Viva Magenta pour les ongles

Très chic, Viva Magenta a des chances de se frayer rapidement un chemin dans les tendances manucure de 2023. Et pour celles et ceux qui la trouveraient trop banale en aplat, cette teinte peut s’adapter à une multitude de techniques plus créatives comme les ongles half moon, la micro French ou encore la French illusion.

La sélection shopping Viva Magenta

Rouge à lèvres mat teinte « Cassie Magenta » — Gucci — 45 € pour 3,5 g

Vernis à ongles teinte « Orchid Obsession » — Bourjois — 9,50 €

Eyeliner liquide intense waterproof teinte « Satin Dusty Rose » — Sephora Collection — 13,99 € pour 2,8 ml

Rouge à lèvres mat teinte « Daring Berry » — Marionnaud — 12,99 €

Blush fondant Stay Vulnerable teinte « Nearly Berry » — Rare Beauty — 25 €

Vernis à ongles L’Oxygéné teinte « Berry Fizz » — Nailberry — 20,50 € pour 15 ml

Blush mat liquide teinte « Swipe Right » — SHEGLAM — $4.99

Ombre à paupières matte teinte « Ishta » — Nars — 22€ pour 1,1 g

Crédit photo image de Une : luiisrtz sur Pexels