Comment porter la couleur Pantone 2022, Very Peri, côté beauté ?

Very Peri est la couleur Pantone de 2022, et ça tombe bien, parce qu’on avait vraiment besoin d’un peu de nouveauté dans notre routine makeup !

Chaque année, un peu avant les fêtes, Pantone dévoile la ou les couleurs qui donneront le ton des douze mois à venir dans les domaines de la mode, de la beauté, de la déco et du lifestyle en général.

Pour 2022, c’est une création originale du Pantone Color Institute qui a été choisie : Very Peri, un bleu tirant sur le rouge-violet. Une teinte à la fois douce et dynamique qu’on a hâte d’intégrer à nos prochains looks beauté !

Very Peri, une teinte optimiste dans une époque de changements

Dans un communiqué de presse, Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Color Institute, explique ce choix :

« Alors que nous entrons dans un monde de changements sans précédent, Pantone 17-3938 Very Peri offre une nouvelle perspective et une nouvelle vision de la famille des bleus, bien connue et largement appréciée, en englobant les qualités des bleus avec une touche de rouge-violet. La couleur Very Peri exprime une attitude vive et joyeuse et une présence dynamique qui encourage la créativité courageuse et l’expression imaginative. »

Exactement ce dont on avait besoin après des mois d’isolement et de moral en berne.

Le Pantone Very Peri pour le maquillage des yeux

À mi-chemin entre le bleu et le violet, Very Peri est une teinte qui conviendra à la majorité des couleurs d’iris, et qui mettra les yeux verts ou noisette particulièrement en valeur.

En fonction de ses envies et de ses habitudes de maquillage, on peut l’utiliser seule comme rehaussée de teintes de marron et de bordeaux pour un look tranchant, ou de rose, de bleu layette et de lavande pour un effet plus doux.

Halo fondu, eyeliner inversé, banane graphique… Tout est possible, il suffit de sortir ses pinceaux et de laisser place à sa créativité !

Ce type de teinte violacée ayant tendance à faire ressortir les signes de fatigue (coucou les cernes !), il faudra juste faire attention à bien travailler la zone du contour de l’œil à l’aide d’un anti-cernes, et pourquoi pas d’un correcteur de couleur, afin d’éviter d’avoir l’air de sortir d’un marathon du Seigneur des Anneaux.

Le Pantone Very Peri pour les lèvres

Sur les lèvres, Very Peri peut aussi faire son petit effet, à condition d’assumer ce style de couleur la tête bien haute ! Texture mate, crème ou glossy, ce n’est pas le choix qui manque.

Le Pantone « Very Peri » pour les ongles

Les fans de nail-art et de manucures colorées vont s’en donner à cœur joie avec Very Peri ! En accent nail, en aplat ou « à l’américaine », cette teinte s’adapte à tous les looks, du plus classique au plus extravagant. Alors qu’est-ce qu’on attend ?

Le shopping pour un look Very Peri

Vernis à ongles teinte « You’re Such a BudaPest » d’O.P.I, 14,50€

Stick highlighter teinte « Unicorn » de Fenty Beauty, 25€

Vernis à ongles teinte « Magnetic Purple » de Mavala, 4,10€

Fard à paupières teinte « Dance For Me » de SHEGLAM, 2,49€

Palette Norvina Pro Pigment Palette Vol.5 d’Anastasia Beverly Hills, 70€

Stylo contour des yeux teinte « Améthyste » de Gucci Beauty, 31€

Rouge à lèvres givré teinte « Model Behavour », MAC, 20,50€

