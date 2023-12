Comment porter le Peach Fuzz, couleur de l’année 2024 selon Pantone

L’autorité de la colorimétrie Pantone vient de nommer le Peach Fuzz couleur de l’année 2024. Mais pourquoi et surtout comment l’adopter ? Décryptage.

Chaque fin d’année, l’entreprise spécialisée de la couleur, Pantone, élit celle qui marquera la suivante. Pour 2024, c’est au tour du Peach Fuzz, une couleur pêche veloutée.

Pourquoi Pantone a élu le Peach Fuzz couleur de l’année 2024

Dans un communiqué partagé le 7 décembre par l’autorité de la colorimétrie explique ainsi :

« Une teinte chaleureuse et douillette mettant en valeur notre désir d’être ensemble avec les autres et les sentiments que cela crée, Pantone 13-1023 Peach Fuzz présente une nouvelle approche d’une nouvelle douceur. Subtilement sensuelle, Pantone 13-1023 Peach Fuzz est une teinte pêche sincère apportant un sentiment de tendresse et communiquant un message de bienveillance et de partage, de communauté et de collaboration. Très évocateur de bon goût, Pantone 13-1023 Peach Fuzz est un cadeau pour les sens, créant une relation symbiotique entre nos sens du goût, de la vue, du toucher et de l’odorat. »

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Comment porter le Peach Fuzz, couleur de l’année 2024

Si Pantone présente le Peach Fuzz comme étant à deux doigts d’apporter la paix dans le monde, on peut au moins compter sur cette teinte pour inspirer un peu plus de douceur dans nos dressings.

Si vous vous demandez comment porter le Peach Fuzz, la principale réponse reste d’écouter votre instinct, de vous faire confiance, et surtout plaisir. Les règles sont faites pour être brisées, a fortiori en matière de mode. Mais si vous tenez absolument à ce qu’on vous donne quelques idées d’associations, sachez que les teintes corail s’accordent très bien avec le bleu denim et les tons beiges, donc on peut par exemple porter un pull Peach Fuzz avec un jean bleu délavé, et un manteau beige. Plus élégant mais plus salissant, cela fonctionne aussi très bien avec du blanc, comme un grand pardessus crème et un pantalon blanc. Plus audacieux, on peut jouer la carte du contraste vibrant en associant la couleur de l’année Pantone à des tons violet ou lilas.

Pull-over en maille côtelée, 39,99 €, et jupe assortie, 39,99 € — Mango.

Chemise satinée bordée de plumes aux manches, 180 €, et pantalon assorti, 200 € — Mango.

Pull en maille chenille torsadée — Arket — 99 €.

Sweat en tissu éponge — Puma — 65,99 €.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.