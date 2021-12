Après le gris et le jaune en 2021, Pantone Color Institute élit Very Peri, ce « bleu ponctuée d’une touche de rouge-violet » couleur de l’année 2022. Mais comment l’adopter faire trop fleur bleue ni aubergine ? Modus operandi.

Depuis 1999, Pantone établit chaque année une couleur censée en dire long sur l’état du monde, son humeur, et les tendances. Ses nuanciers étant utilisés par les stylistes, décorateurs, et créateurs du monde entier, ses prédictions valent donc toujours le coup d’oeil, ne serait-que par curiosité.

Après le corail en 2019, le bleu en 2020, le gris et le jaune pour 2021, c’est la teinte Very Peri qui a été élue pour 2022.

Very Peri, « un bleu avec une touche de rouche-violet » selon Pantone

Ne l’appelez pas violet, ni même lilas. Very Peri fait partie de la famille des bleus selon l’entreprise spécialiste de la couleur, qui a spécialement créé cette nouvelle teinte, en réalité, comme l’explique Laurie Pressman, vice-présidente du Pantone Color Institute :

« La création d’une couleur pour la première fois dans l’histoire de notre programme de couleurs à usage éducatif Pantone Color of the Year reflète l’innovation et la transformation en cours à l’échelle mondiale. Alors que la société continue de reconnaître la couleur comme une forme essentielle de communication et comme un moyen d’exprimer et de symboliser les idées et les émotions, de s’engager et de se connecter, la complexité de cette nouvelle teinte bleue ponctuée d’une touche de rouge-violet met en évidence l’étendue des possibilités qui s’offrent à nous. »

Ok, soit. Mais concrètement, comment porter ce faux-violet sans faire trop fleur bleue ni finir par ressembler à une aubergine perdue dans la ville ?

Comment s’habiller en Very Peri et l’assortir à d’autres couleurs ?

Des teintes proches du Very Peri dans les dernières collections : Balenciaga Resort 2022, Marques’Almeida printemps-été 2022, Xuly Bët printemps-été 2022, Bogdar printemps-été 2022.

À moins d’être richissime et peu soucieuse de l’environnement, il y a peu de chances que vous vous ruiez dans des boutiques de vêtements pour trouver des vêtements exactement de cette teinte-là. Ça n’aurait que peu d’intérêt, d’autant plus que personne ne saurait apprécier à sa juste valeur votre oeil absolu capable de reconnaître cette nuance précise de bleu ponctuée d’une touche de rouge-violet.

D’ailleurs, si ça se trouve, vous possédez peut-être déjà des vêtements bleu-violet, pourpre, lilas, lavande, ou mauve. Et tant mieux, car cette palette de couleurs s’avère à la mode depuis plusieurs années déjà ! Même Pantone avait élu couleur de l’année 2018 l’Ultra Violet (une teinte profonde et vibrante de… violet, quelle surprise).

Au-delà du jeu des tendances, le plus important reste de vous demander si c’est une couleur qui vous plait, et dans laquelle vous vous sentez bien.

La tentation du camaïeu de bleu-violet pour un look monochrome

Ensuite, vous pouvez la jouer facilement en camaïeu de vêtements bleu-violet, lilas, lavande, pour une allure colorée tout en étant facile à assumer en automne-hiver. Des chaussures violettes, noires ou marrons, avec un jean bleu, un pull lilas, et un manteau violet peuvent être du plus bel effet.

De façon générale, mieux vaut porter des couleurs claires dans les couches intérieures et près du visage pour l’illuminer, et les teintes plus sombres pour les couches supérieures histoire de pouvoir se salir sans que ça ne se voie trop.

Pull col roulé oversize en laine mélangée — Promod — 35,95€.

Les accords audacieux de bleu-violet avec d’autres couleurs

Pour obtenir des looks plus vibrants, vous pouvez au contraire jouer la carte des contrastes de couleurs. Les teintes complémentaires du Very Peri peuvent être le blanc cassé, le rose, l’orange, le jaune ou le vert.

Miser sur les accessoires bleu-violet pour ne pas se prendre la tête

Autrement, puisqu’il s’agit de teintes pas si communes dans le commerce, car elles peuvent être assez clivantes (rares sont les personnes à détester porter du vrai bleu, contrairement aux nuances de violets), vous pouvez aussi choisir de vous tourner vers des accessoires. C’est ce qui s’appelle un risque contrôlé.

Un sac, une pochette, une paire de baskets, ou des bijoux dans une teinte de Very Peri peuvent, qui sait, vous aider à démarrer l’année 2022 du bon pied !

Coque d’iPhone en biopolymère compostable — Pela — 20,99€.

Boucles d’oreilles dormeuses poétiques grenat et améthyste — Satellite — 65€.

Collier pendentif violette et bouton — Les Néréides — 95€.

Sac baguette en cuir — Danse Lente — 325€.

Crédit photo de Une : Balenciaga ; Marques’Almeida ; Xuly Bët ; Bogdar.