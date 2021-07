Comment savoir quelle taille de jean choisir quand vous commandez sur Internet ? Voici quelques astuces pour arrêter de pédaler dans la choucroute.

Le 11 janvier 2018

Acheter sur Internet représente plein d’avantages : c’est rapide, il y a plein de choix, souvent une plus grande diversité de tailles… Mais c’est aussi potentiellement l’enfer, surtout pour les pantalons, puisqu’on ne peut pas les essayer.

Même si la plupart des enseignes proposent des renvois gratuits, vous pouvez finir soumise au grand maux de l’e-shoppeuse : la flemme. Alors pour éviter d’avoir à vous traîner jusqu’à La Poste, le mieux reste de bien connaître votre taille.

Plus facile à dire qu’à faire ? Pas vraiment ! Il faut surtout un peu de temps. Voici quelques astuces pour vous aider !

Tall, Curve, Petite, comment faire la distinction ?

De plus en plus de marques du Web s’adaptent à la morphologie de la cliente ou du client (sing Hallelujah, sing it, comme qu’on dit).

Il y a la possibilité de choper des fringues directement conçues pour la taille qu’on fait (1m62 pour moi, par exemple), et c’est notamment la longueur de jambe qui va varier.

Le terme Petite désigne des modèles destinés aux personnes mesurant en moyenne 1m60 ou moins. La gamme Tall parlera à celles et ceux d’1m70 ou plus. Enfin, les lignes Curve ou Plus-Size sont imaginées pour les « grandes tailles » — généralement à partir du 46.

Savoir prendre ses mesures

Savoir si vous avez une catégorie spécifique de l’e-shop vers laquelle vous tourner, ça déblaye le terrain… mais pour affiner vos recherches, il faut vous mesurer !

Munissez-vous d’un mètre de couturière (ou à défaut d’une ficelle et d’une règle) et suivez le guide. Vous allez mesurer votre taille, vos hanches et votre longueur de jambe au niveau de votre entrejambe. Astuce pour les hanches : mesurez là où l’os est le plus fort, à peu près à 20 cm en dessous de votre creux de taille.

Connaître la correspondance entre les tailles

Maintenant que vous avez vos propres mesures, vous allez pouvoir mettre le doigt sur la taille qui vous correspond !

Malheureusement, copier/coller des tableaux de correspondance « mensurations-tailles » n’aurait aucun sens, puisqu’ils ne sont pas les mêmes selon les enseignes.

Démonstration.

Vous l’aurez compris, autant comparer directement vos mesures avec le tableau de la marque qui vous fait de l’œil. Pour vous aider, voici tout de même les correspondances globales entre les tailles UK, US et EU.

Connaître sa taille anglaise (UK)

Connaître sa taille américaine (US)

Connaître sa taille américaine (US) de jean

Il peut arriver que la taille américaine se présente aussi comme ci-dessous. L’avantage, c’est que si vous oscillez entre deux tailles, vous pouvez choisir l’entre-deux !

Par exemple, si vous faites un petit 36, vous pouvez choisir un 26. Si le 38 est un peu trop petit pour vous mais le 40 est déjà trop grand, vous pouvez prendre un 29. Et cætera.

Se souvenir que sa taille peut varier d’une enseigne à une autre

J’apporte un peu de nuance à ce guide parce que malheureusement, les tailles peuvent différer d’une marque à une autre. Comment faire pour acheter sur le Net quand on risque de faire un 40 chez l’une mais un 42 chez l’autre ?

Le plus sûr reste d’essayer en magasin et de noter votre taille chez telle marque pour tel modèle (car entre un jean et un autre jean, ou un jean et un pantalon classique, il y a des différences).

On ne peut pas échapper à 100% à la case essayage, mais en ayant pris nos mesures et en connaissant ce qui nous va, on a bien plus de chances de faire mouche !

Jeter un oeil à la composition

Ça, c’est valable pour tous les achats, en magasin comme sur la Toile.

Dès qu’un jean contient de l’élasthanne, vous avez des chances qu’il se détende plus ou moins, surtout sur des coupes très ajustées comme le slim ou le skinny… Mais heureusement qu’il y en a dans la compo, sinon vous ne pourriez pas bien bouger ! C’est juste qu’au niveau de la taille, des fesses et de la jambe, le tissu va être un peu plus lâche.

Cela ne veut pas dire qu’il faut prendre une taille en-dessous pour être sûre qu’il ne deviendra pas trop large, mais vous pouvez prendre vos dispositions — à savoir garder cette évolution inévitable dans un coin de votre tête, et acheter une petite ceinture.

Sinon, vous pouvez opter pour des coupes et des marques plus à l’ancienne, 100% coton, comme Levi’s, Lee Cooper ou même Monki, qui offrent une allure très « séries des années 1990 » !

Voilà, ce guide non-exhaustif pour connaître votre taille de jean est terminé ! Appel à toutes les meufs qui commandent souvent sur le Net : c’est quoi votre technique pour bien choisir la taille de votre fute ?

À lire aussi : Comment trouver sa taille quand on achète un jean vintage de seconde main

Crédits photos : Jade Destiny et Madrona Rose (via Unsplash)