Un jean trop petit peut devenir à votre taille après une douche, s’étonne TikTok

Prendre une douche ou un bain en portant un jean trop petit, puis le porter encore mouillé 30 minutes avant de le laisser sécher permet de le réajuster à la forme de son corps. Cette astuce déjà bien connue des puristes de denim devient virale sur TikTok.

Si l’on peut trouver tout et n’importe quoi sur TikTok comme sur n’importe quel autre réseau social, certaines astuces valent le détour. Parfois, les techniques en question n’ont rien de nouveau, mais les voir illustrer en vidéo sur la plateforme chinoise où l’audience s’avère particulièrement jeune, et la viralité exponentielle, permet de toucher un plus large public, au-delà des initiés des hacks mode.

Et quand ça parle de jean, soit le pantalon le plus porté en Occident, toute génération confondue, forcément, ça fait des émules.

Cette astuce pour agrandir un jean trop petit devient virale sur TikTok

C’est le cas de l’utilisatrice Lily Schoknecht, alias @bug318_ sur TikTok, qui partage régulièrement des trucs et astuces pour une vie plus responsable et écologique, y compris au rayon mode. Elle vient de poster une technique de grand-mère, ultra accessible pour rendre à sa taille un jean qui serait trop petit :

« J’ai acheté cette paire de jeans en taille 10 (40). C’était une pièce de seconde main, donc il n’y avait pas d’autres options. Je fais plutôt une taille 12 (42). Je l’ai quand même commandé […] Il était bien serré, et me créait un petit bourrelet sur les hanches. […] J’en ai parlé à ma grand-mère. Et elle m’a demandé si j’avais déjà pris une douche avec. Je lui ai répondu : quoi, non, je ne me suis pas douchée dans mon jean, de quoi tu me parles !? Elle m’a répondu : ‘Fais-moi confiance, prends une douche avec, porte-le dans la maison, en faisant quelques étirements, puis laisse-le sécher à l’air libre, surtout pas au sèche-linge. Comme j’étais désespérée et que je suis amoureuse de ce pantalon, j’ai essayé hier soir, je me suis douchée avec. Après une nuit à sécher à l’air libre, je l’ai essayé, et maintenant… Ça me va parfaitement ! Maintenant, j’ai même un peu de place, alors qu’avant je pouvais à peine le boutonner ! »

Comment prendre une douche avec un jean trop petit afin de l’agrandir

Lily Schoknecht explique, en commentaire de cette vidéo devenue virale et qui frôle désormais les 5 millions de vues, qu’elle a pris une douche d’une dizaine de minutes en portant son pantalon.

Ensuite, elle a déambulé dans sa maison, en faisait exprès de réaliser de grands pas, et quelques exercices types squats, fentes, et étirements, pour bien détendre la toile de son jean encore trempé. Pour s’assurer encore plus de mou, elle a ajouté une serviette entre sa taille et le pantalon. Au bout de trente minutes à s’activer dans son fut mouillé, elle a fini par le retirer afin de le laisser sécher à l’air libre. Et abracadabra !

Comme elle l’explique dans d’autres vidéos postées sur son compte TikTok, le résultat survit à des passages en machine à basse température, mais pas au sèche-linge, donc il importe de continuer à faire sécher à l’air libre les pièces concernées (ce qui est toujours mieux pour prolonger la durée de vie de tous les vêtements, de toute façon).

Simple comme bonjour (sauf le moment où il s’agit de retirer son jean encore mouillé et donc bien collant), cette technique fonctionne bien pour un jean qui serait trop petit d’une taille, voire deux, mais sûrement pas pour passer d’un 34 à un 44.

Ce hack TikTok permet d’agrandir un jean trop petit d’une taille

Une vieille astuce déjà bien connue des puristes du denim

En réalité, ce hack n’a rien de nouveau, puisqu’il s’agit d’une astuce de grands-parents et d’amoureux de jeans naturellement patinés (et non achetés pré-délavés et pré-usés).

Les puristes de toile denim ont l’habitude d’éviter de laver leur jean à la machine à laver (pour préserver sa teinture indigo originelle), et de prendre un bain avec après plusieurs semaines de ports (afin qu’il se patine joliment et que les marques d’usure reflètent les habitudes de vie, de démarche, de stockage dans les poches, etc.).

Ce bain permet d’ajuster au mieux à son corps le jean en question, car la toile de coton va s’assouplir au contact de l’eau, et ne pourra rétrécir outre mesure quand elle commencera à sécher contre votre corps, surtout si vous faites quelques squats dedans.

Les patrons de Levi’s recommandent depuis longtemps la technique de la douche en jean

C’est une astuce testée, approuvée, et recommandée par Chip Bergh, le PDG de Levi’s lui-même, qui la partageait auprès du Washington Post en mars 2019 (sauf qu’un article écrit devient rarement aussi viral qu’une vidéo TikTok…) :

« Ne mettez pas [vos jeans] à la machine à laver, ne les détruisez pas, ne les mettez pas au sèche-linge. Lavez-les à la main. Ou sautez sous la douche avec eux, trempez-les, et rincez-les – je le fais aussi. […] Ça va probablement aller sur ma pierre tombale quand je mourrai. Personne ne se souviendra jamais de ce que j’ai fait pour l’entreprise – ils vont juste se souvenir de moi pour cette citation folle. »

En 2015, le chef du design de chez Levi’s, Paul O’Neill, partageait le même conseil auprès de GQ :

« D’abord, j’achète mes jeans à la bonne taille (plutôt qu’à la taille inférieure) et un peu plus longs (un ou deux cm). Ensuite, je les porte pendant quelques jours avant de rentrer dans un bain chaud et de tremper avec pendant 20 minutes. Une fois le trempage terminé, j’enlève le jean et le laisse sécher au soleil. Cela rétrécit le jean à la forme de votre corps. […] Parce que vous le portiez tout en le rétrécissant, il ne devrait pas rétrécir plus petit que votre taille. J’ai tendance à vérifier s’ils me vont encore lorsqu’ils sont presque secs, en les remettant et en m’accroupissant avec [pour les re-détendre] si nécessaire. »

Voilà, si vous l’ignoriez encore, les puristes des jeans lavent rarement leur jean à la machine, et préfèrent donc se doucher ou se baigner avec pour qu’ils épousent au mieux leur corps. Et cette technique marche aussi pour agrandir d’une taille un jean trop petit ! Merci mamie !

À lire aussi : Emmanuelle Sits, influenceuse authentification de luxe : « J’arnaque les arnaqueurs »

Crédit photo de Une : capture d’écran TikTok.