Comment lire les symboles sur les étiquettes de vos vêtements (pour mieux les laver, eh oui ça sert à ça)

Les pictogrammes de lavage sur les étiquettes de fringues sont un mystère pour vous ? On vous explique simplement afin que vous puissiez mieux prendre soin de vos vêtements et qu’ils durent plus longtemps.

Le 25 novembre 2016

Peut-être que les symboles d’entretien du vêtement sont pour vous ce que le code de la route est pour moi : incompréhensibles. Je vous éclaire sur ces pictogrammes afin de mieux en comprendre le sens, et donc entretenir vos vêtements comme ils le méritent pour qu’ils restent beaux plus longtemps.

Les symboles d’entretien : le lavage

Je commence par le symbole qui va vous faire râler parce qu’il annonce un moment long et pénible. Il ne veut pas pas dire qu’il faut se laver les mains avant de s’y coller, mais qu’il faut laver ce vêtement à la main, officiellement. Si vous aimez le risque, vous pouvez tenter de glisser le délicat vêtement dans un filet et le passer à la machine sur un programme délicat. Vous pouvez laver ce vêtement au maximum à la température indiquée. Exemple : si c’est 40°, vous le lavez à 40° ou moins mais pas plus. Comme il n’y a pas de trait, vous pouvez le passer en cycle normal, comme pour le coton. Si le bac est souligné par un trait : il vaudrait mieux le laver en cycle synthétique, avec un essorage moyen. Pour deux traits, c’est le passage en cycle délicat obligatoire, l’essorage sera alors plus doux. Pas de lavage en machine possible. Cela invite à un passage au pressing pour un nettoyage professionnel, officiellement. À vous de voir si vous osez risquer un passage en programme délicat ou. pas.

Les symboles d’entretien : le séchage

Si vous avez un sèche-linge chez vous ou au lavomatic du coin, cela correspond au pictogramme en forme de carré avec un rond à l’intérieur (ressemblant au sèche-linge donc).

TUT TUT, pas de sèche-linge, il va falloir faire sécher votre vêtement à l’ancienne, sur un tancarville, comme disent les plus précieux, ou un étendoir à linge, quoi (ou par-dessus une porte, on se sait). Un point invite à régler le sèche-linge sur délicat. Deux points signifie qu’on doit le régler sur programme normal.

Il peut arriver qu’on précise aussi la manière de faire sécher à l’air libre :

Le vêtement doit sécher à plat (c’est souvent le cas des pulls pour éviter qu’ils ne se déforment sous leur poids gorgé d’eau, par exemple). Privilégiez un séchage à plat et à l’ombre. Les deux traits marquent un lavage sans essorage, comme pour la laine. Il faut laver le vêtement sans essorage et le faire sécher à l’ombre, vous comprenez la logique.

Pour conseiller le séchage à la verticale, sur un fil ou sur un cintre, ce sont les mêmes symboles mais avec des traits verticaux.

Les symboles d’entretien : le repassage

Bon, on ne va pas se mentir, je préfère secouer le linge pour enlever un max de plis direct en sortant de la machine plutôt que d’avoir à me taper du repassage. C’est long et je fais souvent plus de plis qu’autre chose.

Mais pour les adeptes du repassage, faites-le sur l’envers de votre vêtement et si vous avez un doute, placez une pattemouille, c’est-à-dire un tissu en coton humide entre votre fringue et votre fer.

Globalement, sur les nouveaux fers, la chaleur se règle plutôt en fonction de la matière du tissu, une information aussi disponible sur la même étiquette. Ah, la vie et ses cadeaux.

Repassage interdit (mon pictogramme favoris en la matière, vous l’aurez compris). Plus il y a de points, plus vous pouvez y aller franco côté température. Un seul point signifie donc qu’il faut y aller au fer doux (110°C max), et ne pas envoyer de vapeur. Température moyenne (jusqu’à 150°C et vous pouvez envoyer de la vapeur). Vous pouvez y aller jusqu’à 200°C (c’est plutôt pour le lin et le coton).

Astuce bonus : face à un vêtement compliqué à repasser, vous pouvez le mettre sur un cintre, et y approcher un fer à repasser en envoyant plein de vapeur, tel un défroisseur professionnel (steamer, pour les intimes). Attention, en revanche : les pièces en viscose et en soie craignent cette technique.

Les symboles d’entretien : le nettoyage professionnel

En général, les plus érudits des symboles d’entretien connaissent tout bien jusqu’à ce chapitre, tout simplement parce que c’est casse-gonades d’aller au pressing.

Quand il y a un cercle barré, même le lavage au pressing est interdit. Sinon, le cercle peut être accompagné d’une lettre qui donne des informations au pressing pour choisir le bon programme d’entretien : le W indique qu’il sera nettoyé avec des techniques humides, le P et le F montrent avec quels types de solutions on peut le traiter.

Mais comme dit, laissez ça aux pros !

Les symboles d’entretien : le blanchiment

Personnellement je ne m’occupe pas du blanchiment, j’ai peur de faire des conneries. Mais si vous vous sentez l’âme vaillante, voici leur signification.

Évitez de blanchir ce vêtement. N’utilisez pas d’eau de Javel ou de produits puissants, seulement des produits pour le linge délicat. C’est ce logo que vous rencontrerez a priori le plus souvent. Vous pouvez traiter votre vêtement avec du chlore ou du percarbonate de sodium. Une fois dans l’eau, le carbonate de sodium (cristaux de soude) de ce produit dégraisse, rend les détergents plus efficaces et l’eau oxygénée blanchit le tissu. C’est plus écologique et moins polluant que la Javel. À traiter uniquement au percabonate de sodium.

Voilà, vous savez tout sur les étiquettes de vêtements ! À vous de voir maintenant si vous voulez vous en servir ou continuer à faire la technique schlag qui consiste à tout laver à 30°, sécher au sèche-linge basse température et ne pas repasser. Quelle que soit la votre, venez nous en parler dans les commentaires !

À lire aussi : Comment et à quelle fréquence faut-il laver son manteau ?

Crédit photo de Une : Madmoizelle