Comment bien laver un pull en laine ? En le lavant peu souvent justement

Si vous aimez vraiment vos pulls en laine, il vaut peut-être mieux ne pas les laver, non pas juste par peur de les faire rétrécir, mais bien parce qu’ils en ont peu souvent besoin en réalité. Explications avec l’experte Olivia Bertrand, tisserande et lainière, co-fondatrice de Laines Paysannes, qui nous donne ses meilleures techniques pour laver, sécher, entretenir et faire durer vos pulls préférés.

Vous avez peut-être déjà lu sur l’étiquette d’un vêtement en 100 % « ne pas laver » sans trop y croire, jugeant dégueulasse de ne jamais les faire visiter votre machine pour une bonne lessive. Sur l’étiquette des pulls de la marque éthique Loom, il est même écrit : « La laine, c’est antibactérien : ça veut dire que ça ne retient pas les odeurs. Donc pas besoin de laver ce pull, aérez-le juste de temps en temps. » Mais est-ce que c’est vrai ? On a posé la question à l’experte Olivia Bertrand, tisserande et lainière, co-fondatrice de Laines Paysannes (que vous aviez déjà entendu dans le podcast Matières Premières)

Pourquoi on n’aurait pas besoin de laver les vêtements en laine, généralement ?

La laine regorge de propriétés intéressantes. C’est un très bon isolant thermique, qui sait garder 30 % de son poids en humidité. Cette fibre est couverte d’écailles qui savent s’ouvrir et se fermer en fonction des conditions d’humidité et de température. Tout cela empêche d’avoir trop chaud ou trop froid, et c’est ce qui contribue à ce qu’elle ne garde pas les odeurs [d’où l’existence de vêtements techniques en laine mérinos, pour faire du trek en montagne des jours sans passer par la case lessive, par exemple, ndlr]. La laine a surtout des propriétés auto-nettoyantes : il suffit de la mettre à respirer dehors pendant quelques heures pour qu’elle reprenne de sa fraîcheur, sans avoir besoin d’être lavée. C’est ce qui en fait une fibre si écologique.

Dans quels cas peut-il être utile de laver des vêtements en laine ?

Ce n’est pas parce qu’elle n’a généralement pas besoin d’être lavée qu’il ne faut jamais la laver. On peut évidemment la laver quand on la juge trop sale, car on y aurait fait des taches par exemple ou au cas où elle puerait. Ou quand on veut lui redonner du gonflant. Si on a un pull en maille qui a bougé, qu’on a étiré par inadvertance, on peut lui redonner sa tenue initiale par un passage en machine.

Bien lavée, la laine peut s’adoucir et gagner en souplesse avec les lavages.

Comment laver correctement un pull en 100 % laine ?

Le meilleur moyen d’entretenir un pull en laine, c’est de se contenter de l’aérer plusieurs heures en le mettant dehors, à l’air libre. Autrement, si vraiment on veut le laver, on peut le faire à la main, à l’eau tiède avec du savon ou une lessive. À la machine, il faut une température inférieure à 30°C, ou à froid, et un essorage doux (800 tours / minute maximum, 600 idéalement), et surtout pas de sèche-linge. Évitez de faire sécher un pull humide sur cintre, car il pourrait se déformer sous son propre poids alourdi par l’eau. Privilégiez un séchage à plat [sur une serviette posée sur une table par exemple, ndlr].

Si on a fait une vilaine tache sur de la laine, quel produit utiliser ?

Du savon au fiel de bœuf s’avère efficace sur les taches les plus tenaces comme le vin, le sang, l’herbe, les fruits ou encore la graisse. Il reste respectueux des textiles, même les plus délicats comme la laine [mais aussi la soie et le lin, ndlr].

Comment laver un pull en laine mélangée (avec du coton, de l’acrylique, du polyester ou du polyamide, par exemple ?

Des fibres végétales comme le coton ou le lin ne bénéficient pas des mêmes propriétés autonettoyantes que la laine, donc il peut être utile de laver ses vêtements plus souvent que s’il s’agissait d’une pièce en 100 % laine. Quand il s’agit de laine mélangée à des matières synthétiques comme de l’acrylique, du polyester ou du polyamide, qui engendrent de la transpiration et gardent les mauvaises odeurs, cela nécessite aussi d’être lavé plus souvent que du 100 % laine [comme souvent, on lave alors en fonction de la matière la plus fragile du mélange, en l’occurrence la laine, donc à froid avec un essorage doux de préférence, ndlr].

Peut-on rattraper un pull en laine qui a rétréci au lavage ?

Si la laine n’a pas feutré, on peut la passer sous la vapeur d’un fer à repasser chaud et tenter de la reformer en douceur. Si elle a feutré et/ou qu’il a beaucoup rétréci, alors on peut donner la pièce à une personne pour qui cette nouvelle taille conviendrait [rires] ! Une laine feutrée garde les mêmes propriétés qu’avant, donc le pull reste portable. Il sera plus dense et paraîtra plus chaud, mais même agglomérée, la laine reste une matière respirante et thermorégulatrice !

Si on en prend bien soin, un vêtement en laine peut nous accompagner très longtemps. Ce n’est pas difficile à entretenir, au contraire, ça demande très peu d’entretien, et c’est ce qui rend cette matière si écologique et formidable.

