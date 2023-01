Qu’est-ce que l’acrylique ? Tout savoir sur ce tissu synthétique

Souvent confondue avec la laine, l’acrylique est une matière synthétique dérivée de l’industrie pétrochimique. Elle permet de créer des vêtements à petit prix pour le porte-monnaie, mais très cher pour la santé humaine, ainsi que la faune et la flore.

L’acrylique : une matière synthétique dérivée du pétrole

Qu’est-ce que l’acrylique ? L’acrylique (ou PAN : polyacrylonitrile, pour les initiés) est une fibre synthétique chimique obtenue à partir d’huile minérale ou d’autres hydrocarbures. Elle dérive donc de l’industrie pétrochimique. Pour le dire vite, c’est une forme de plastique, comme d’autres matières synthétiques, telles que le polyester.

Pourquoi on utilise de l’acrylique ? Facile à produire, elle a un toucher semblable à celui de la laine, mais coûte bien moins cher que celle-ci, qui est une matière naturelle d’origine animale. C’est pourquoi on la trouve souvent dans le commerce des pulls, écharpes, gants fabriqués en acrylique, ou justement composés d’un mélange de ces deux matières. On confond fréquemment la laine et l’acrylique.

L’acrylique est-elle une matière écoresponsable ? En tant que dérivé de l’industrie du pétrole, l’acrylique s’avère polluant à produire, mais également tout au long de son cycle de vie, puisqu’elle libère des micro-plastiques à chaque lavage. Si l’on sait la recycler en théorie, c’est rarement le cas, précisément parce qu’à l’heure actuelle, on ne recycle pas beaucoup les vêtements. Les vêtements en acrylique finissent donc bien fréquemment dans des décharges à ciel ouvert, d’où ils se dégradent difficilement, polluant la faune et la flore terrestre et aquatique. En cela, l’acrylique est une matière très néfaste pour l’environnement.

Entretiens des vêtements en acrylique

Quels sont les avantages de l’acrylique pour nos vêtements ?

Les vêtements en acrylique ont peu d’avantages, si ce n’est celui du coût pour le consommateur. Comme il s’agit d’une matière bon marché, elle permet de créer des vêtements peu chers. Autre atout : l’acrylique ne se froisse pas.

Quels sont les inconvénients de l’acrylique pour nos vêtements ?

Les vêtements en acrylique comportent de nombreux défauts :

Puisque c’est une matière bon marché, elle est souvent utilisée pour confectionner des vêtements de piètre qualité. Ils boulochent facilement, ce qui peut donner envie de s’en débarrasser rapidement, et donc génère plus de déchets.

Comme il s’agit d’une fibre synthétique, elle évacue mal l’humidité et retient les odeurs (c’est pour ça que c’est une matière à fuir quand il fait chaud l’été), ce qui peut vite être désagréable et donner envie de laver plus fréquemment ses vêtements.

Or, cette matière très fragile libère aussi beaucoup de micro-plastiques qui échappent aux traitements des eaux usées, et finissent par polluer la faune et la flore aquatique (l’acrylique finit ingérée par les animaux marins et/ou accumulée au sein du 7e continent de plastique).

Comme on recycle peu de vêtements en général, l’acrylique finit généralement à l’incinérateur. Or, sa combustion rejette du dioxyde de carbone (CO2) ainsi que du cyanure d’hydrogène (HCN), qui est un gaz extrêmement toxique pour l’homme.

Comment laver un vêtement en acrylique ?

Comme c’est une matière synthétique, elle ne supporte pas les fortes chaleurs, car elle est thermoplastique : elle pourrait prendre des faux plis impossibles à défaire. C’est pourquoi il vaut mieux ne pas dépasser les 40°C (30°C suffisent amplement, d’ailleurs). Les mettre dans un sac de lavage (ou mieux, un Guppy Friend) préviendra la formation de bouloches et limitera la libération de micro-plastiques. On peut choisir un programme pour synthétique ou pour laine.

C’est aussi parce que c’est une matière thermoplastique que l’acrylique n’a pas besoin d’être repassée : elle est infroissable (sauf si on la lave trop chaudement). Cette matière sèche très rapidement à l’air libre. À l’inverse, la passer au sèche-linge l’abime du fait de la forte chaleur, et contribue à ce qu’elle bouloche.

L’acrylique et l’industrie textile

Comment l’acrylique est-il obtenu ?

Aujourd’hui, cette matière synthétique chimique est surtout produite en Chine et en Inde. On l’obtient par polymérisation du nitrile acrylique, c’est-à-dire que l’on accole plusieurs monomères d’acrylonitrile pour obtenir des fibres que l’on peut alors filer. C’est un dérivé de l’industrie pétrochimique dont la fabrication ressemble à ce que l’on appelle communément du plastique.

Quel est l’impact de l’acrylique sur l’environnement ?

En tant que dérivé de l’industrie pétrochimique, l’acrylique pollue dès l’étape de fabrication. En plus, sa production dégage du dioxyde de carbone (CO2) ainsi que du cyanure d’hydrogène (HCN) qui sont deux gaz toxiques aussi bien pour les humains que pour les animaux. L’acrylonitrile qui compose cette matière est suspecté d’être un perturbateur endocrinien et d’être cancérigène. La production d’acrylique consomme plus d’énergie que celle du polyester.

Au fil des ports et des lavages, l’acrylique libère des micro-plastiques dans l’air et dans les eaux, ce qui pollue la faune et la flore aquatique. Cela contribue à former le 7e continent de plastique, quand ça n’est pas avalé par les animaux.

Quelles sont les alternatives à l’acrylique ?

Nombreuses sont les alternatives à l’acrylique beaucoup plus vertueuses. À commencer par la laine, matière naturelle d’origine animale, antibactérienne et antiodeur. L’angora, le cachemire, le yak ou encore l’alpaga sont d’autres laines de qualité, chaudes, durables, et écoresponsables. On peut également se tourner vers une matière végétale comme le coton ou artificielle comme le lyocell.

Crédit photo de Une : elayne001 de la part de pixabay via Canva ; Ihor Rapita de la part de Pexels via Canva.