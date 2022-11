La mode s’invite aussi à la COP27 pour se confronter à son propre greenwashing

L’industrie de la mode s’invite, elle aussi, à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour la 27ème édition de la Conférence des Parties de l’ONU. Du 6 au 18 novembre durant cette COP27, elle questionnera son impact sur l’environnement, et répondra aux accusations de greenwashing.

Combien de temps encore le greenwashing sera-t-il tendance au sein de l’industrie de la mode ? C’est le genre de questions qui se pose aussi durant la 27e Conférence des Parties de l’ONU, qui se tient du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte. Aux côtés des nombreux leaders d’États à travers le monde venus jusque-là (bien souvent en jet privé…), plusieurs acteurs de l’industrie textile viennent donc échanger sur des pistes de solution pour l’environnement.

C’est le cas notamment de Global Fashion Agenda (association pour le développement durable dans la mode) qui a lancé une consultation avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour identifier et faire converger les objectifs actuels vers la neutralité carbone, comme le relève Forbes.

Opération de greenwashing ou volonté de rendre la mode plus durable ?

Le média économique a également interrogé Muchaneta Kapfunde, consultante en technologie de la mode qui anime une table-ronde durant la COP27. Elle pointe ainsi l’ambivalence de la présence de l’industrie à cet événement, qui peut à la fois tenir d’une performance d’engagement en faveur de la planète, à la fois être l’occasion de réunir des réflexions avec des acteurs clés pour aller dans le bon sens :

« J’espère que la présence de l’industrie de la mode sera plus qu’une simple démagogie politique. L’industrie de la mode ne doit pas perdre l’occasion de se mobiliser avec les dirigeants mondiaux, les dirigeants de l’industrie et les représentants qui sont là pour discuter de mesures concrètes qui pourraient lutter contre le changement climatique. La CCNUCC [Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques] a ouvert la porte avec l’aide de Climate KIC (une initiative d’innovation sur le changement climatique financée par l’UE) pour aborder deux questions principales dans la conversation : les campagnes de greenwashing et l’utilisation de textiles non durables. »

Produire et consommer moins, c’est mieux

Rappelons qu’en 2018, à la COP24 à Katowice en Pologne, une trentaine de marques avaient promis de réduire de 30 % leurs émissions d’ici à 2030, et même atteindre la neutralité carbone en 2050. Durant la COP26 en 2021, les acteurs de l’industrie ont émis l’engagement encore plus ambitieux de réduire de moitié leurs émissions d’ici à 2030. Mais voilà qu’ils reconnaissent durant cette COP27 en Égypte aujourd’hui que le pari était trop grand, retient l’Agence France-Presse.

Comme le martèle Julia Faure, co-fondatrice de Loom et membre du collectif En Mode Climat pour une industrie textile plus durable, on aura beau tenter de produire des vêtements de la façon la moins polluante possible, la meilleure solution reste de produire et consommer moins de vêtements. Et rien de tel que des lois pour aligner grand public et marques vers cet objectif.

Crédit phoot de Une : Gabriella Csapo de la part de corelens via Canva.