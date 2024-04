Si vous aimez Jonak, ces marques de chaussures dupes luxe peuvent vous faire craquer

Alors que Minelli a fait faillite, Jonak tient le choc, mais d’autres chausseurs réussissent aussi avec brio à fabriquer des souliers confortables, jolis, et bien fabriqués, généralement en Europe, avec un bon rapport qualité prix. Qui sont-ils ?

Quand on cherche de belles chaussures avec un bon rapport qualité prix aujourd’hui en France, on a vite fait de penser à Jonak. C’est en 1964 que Marcel et Josette Nakam ouvrent leur première boutique de souliers, Jonak (contraction du prénom et du nom de famille de madame) à Paris. Au décès de monsieur, c’est leur fils ainé de leurs trois garçons qui prend la relève et fait encore plus rayonner la marque dans les années 1990. En 2012, ce sont à deux des quatre enfants de Joseph de prendre la relève, contribuant à la digitalisation de la marque et à un virage créatif plus pointu encore. Tandis que Minelli a fait faillite (pour mieux revenir bientôt, avec de nouveaux propriétaires), et que Jonak tient le choc, voici d’autres marques de chausseurs qui pourraient bien vous faire du pied ce printemps-été.

Bocage : le plus chauvin

Né en 1966 dans le Maine-et-Loire, le chausseur Bocage propose depuis des chaussures de qualité, qui visent à allier confort, style et durabilité. Elles sont majoritairement produites en Europe, et même 30 % en France. Un filtre permet d’ailleurs d’afficher sur le site uniquement les paires fabriquées en France, ce qui peut être intéressant si vous cherchez à vous habiller le plus made in France possible.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mellow Yellow : le plus original

Bruno Van Gaver crée à Paris en 2003 la marque de chaussures Mellow Yellow dont le nom vient d’un tube des années 1960. Depuis, plus de 99 % de la production se fait en petites quantités dans des ateliers familiaux en France, en Italie, au Portugal, en Espagne, et au Maroc à partir de matériaux de qualité. On aime ses modèles originaux et ses classiques (ballerines, babies, slingbacks) revisités.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Miista : le plus rétro

Née en Galice en Espagne, Laura Villasenin déménage à Londres avant de fonder sa propre marque Miista en 2010. Celle-ci se caractériste par son style féminin et rebelle, cinématograpique, voire surréaliste. Pensées à Londres, fabriquées en Espagne par un atelier d’Alicante datant du 19 ème siècle, les chaussures Miista ont un caractère bien trempé qui peut transformer n’importe quel look.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Bobbies : le plus sage

Alexis Maugey et Antoine Bolze se connaissent depuis l’adolescence et créent Bobbies en 2010 depuis Paris alors qu’ils sont encore en école de commerce (Essec). S’ils commencent par des mocassins à picots pour homme, ils proposent rapidement aussi des modèles femmes et misent gros sur le ciblage de leur clientèle via les réseaux sociaux, ainsi qu’une fabrique au Portugal et en Espagne.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pied de Biche : le plus élégant

Fondée en 2015 par Matthieu Neirinck et Jérôme Maitre, Pied de Biche propose des chaussures et accessoires pour hommes et femmes, pensées depuis La Rochelle et fabriquées en Europe, essentiellement en Italie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

M. Moustache : le plus casual

Comme tant d’autres marques de chaussures françaises nées dans les années 2010, M. Moustache est fondé par des hommes qui se sont rencontrés dans une école de commerce ou de management : Antoine, Guillaume et Thibault, devenus amis à l’École de Management Léonard de Vinci. Une marque taillée pour les jeunes, plutôt citadin·e·s, qui veulent des chaussures aussi bien pour le boulot que l’apéro.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Vagabond : le plus écolo

La marque suédoise écoresponsable Vagabond propose des chaussures en cuir certifié. Tendance et confortable, elle assure une fabrication éthique dans une usine régulièrement auditée au Vietnam. Depuis début 2024, les fondateurs et propriétaires de l’entreprise en ont fait don à la nouvelle Vagabond Shoemakers Foundation. Une façon de garantir que les excédents d’opérations de la marque serviront à la recherche, à l’éducation et aux projets caritatifs garantis par la charte de cette association, plutôt qu’à une quête de profits effrénés.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.