« Solo sí es sí » (« seul un oui est un oui»). Le 26 mai 2022, les députés en Espagne ont voté un texte qui vise à durcir la loi en matière de viol en y introduisant la nécessité d’un consentement explicite.

La #LeySoloSíesSí ha sido aprobada ♀ Sin el empuje del movimiento feminista esto no hubiera sido posible. Así lo vivimos en el Congreso 👇 pic.twitter.com/W2FIR62keU

À 201 votes pour contre 140 défavorables (émanant sans surprise du Parti populaire de droite, et de Vox, soit l’extrême droite locale), cette avancée doit désormais être approuvée par le Sénat afin d’être adoptée et entrer véritablement en vigueur.

La ministre de l’égalité, Irene Montero, s’est ainsi réjouie sur Instagram :

« Aujourd’hui une large majorité féministe a approuvé le #LeySoloSíesSí au Congrès. L’Espagne est, à partir d’aujourd’hui, un endroit plus libre et plus sûr pour les femmes. Avec le consentement, au centre.

Nous le devions à toutes les victimes, nous nous le devions à nous-mêmes et c’est un droit fondamental que nous conquérons pour nos filles, sœurs et amies.

Vive le combat des femmes. »