Cinéma : ce qui pourrait bientôt changer dans les tournages où il y a des enfants

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé l’obligation d’un « responsable enfant » sur tous les tournages dès cet été. A l’initiative de cette demande, l’actrice Judith Godrèche craint une mesure opportuniste.

Les enfants seront désormais accompagnés sur les tournages par une personne. En déplacement au Festival de Cannes, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé, ce samedi 18 mai, l’obligation d’un « responsable enfant » sur tous les tournages dès cet été. Les demandes de Judith Godrèche et des association de protection de l’enfance ont été entendues. La ministre a précisé que cette mesure serait désormais « une condition d’accès aux aides du CNC », le Centre national de la cinématographie.

Depuis plusieurs mois, l’actrice est mobilisée dans la luttes contre les violences sexuelles suite à sa plainte pour viols et agressions sexuelles contre les réalisateurs Benoit Jacquot et Jacques Doillon. Son combat sans relâche, elle l’a porté jusqu’à Cannes, où elle a présenté le 15 mai un court-métrage Moi aussi qui met en lumière les récits de victimes de violences sexuelles.

Judith Godrèche sur la réserve

Pour autant, l’annonce de Rachida Dati ne convainc pas Judith Godrèche qui craint une mesure opportuniste. L’actrice, à l’origine de la création d’une commission pour protéger les mineurs dans le cinéma et la mode, a réagi au micro de France Info ce 19 mai. « Ces associations [qui travaillent officiellement sur l’encadrement des enfants] sont un peu étonnées de ne pas avoir été consultées avant que Rachida Dati fasse cette annonce. Donc, on espère que ce n’est pas opportuniste et que ce n’est pas pour calmer les esprits après les manifestations contre Dominique Boutonnat », explique-t-elle .

Pour rappel, le président du CNC est accusé d’agressions sexuelles. Il est mis en examen pour agression sexuelle sur son filleul et sera jugé en juin. Judith Godrèche et plusieurs associations réclame sa démission.

