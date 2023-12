Cette simple phrase pourrait aider à calmer les colères des enfants (et des parents)

Existe-t-il une formule magique qui permettrait de calmer les colères des plus petits et de leurs géniteurs ? Non, mais on s’en approche.

Si vous avez des enfants, vous savez à quel point ils peuvent parfois nous faire péter les plombs, littéralement. Face à un enfant qui refuse d’obéir, qui hurle, n’écoute rien, se jette par terre, tape et crie, on peut se retrouver comme une poule face à un couteau, et/ou devenir folle de rage.

Mais si ces épisodes peuvent être extrêmement durs à gérer émotionnellement (et physiquement) pour toutes les parties concernées, il existe une simple phrase qui pourrait aider à prendre un petit peu de recul, et à redéfinir les limites.

La gestion de la colère chez les enfants (et ses parents)

Cette phrase, c’est Erin Morrison, une mère de deux enfants, qui la partage dans une vidéo sur son compte Instagram. Elle explique l’utiliser pour calmer l’escalade de la violence des deux côtés, chez ses enfants comme chez elle :

Tu peux être en colère, mais tu ne peux pas être méchant.

Cette phrase, à répéter incessamment, un peu comme un mantra, permettrait deux choses :

Rappeler au parent (et à l’enfant) qu’il peut être en colère, mais ne pas être méchant.

Montrer à l’enfant comment aborder une situation avec calme, sans méchanceté.

Dire cette phrase à chaque fois que la situation déborde permettrait de redéfinir les limites : oui, on peut être en colère, oui, on peut le dire, oui les sentiments et ressentis peuvent s’exprimer, mais on ne tape pas, on ne dit pas des mots qui blessent, on ne fait pas de mal à l’autre. Basique : on peut être en colère, mais pas être méchant.

Comme le dit très justement Erin Morrison dans la légende de sa vidéo :

Je pense que les adultes ont parfois besoin d’entendre cette phrase plus que les enfants, car après tout, ils apprennent tout de nous.

On le sait, « Les gamins, c’est faites c’que j’fais, pas faites c’que j’veux, encore moins faites c’que j’dis ». Donner l’exemple, montrer la voie, le chemin, l’attitude à copier, à suivre, celle qui est la plus acceptable et qui blesse le moins autrui, n’est pas facile. C’est épuisant, éreintant, ça remet en question tout ce que nous sommes, nous, parents. Pourtant, parfois, une simple phrase comme celle énoncée par Erin Morrison peut aider à remettre les choses en ordre, et calmer le jeu.

Ça peut sembler naïf, parce que lorsqu’on est face à une énième tempête émotionnelle de son enfant, tout semble vain et insurmontable. Oui, parfois, on peut avoir l’impression que tout nous échappe, que ça va tellement loin que le retour au calme est impossible. Mais cette phrase, aussi simple soit-elle, peut aider. Elle ne va empêcher ou calmer la tempête, ce n’est pas le but. Mais elle va aider à relativiser, à prendre du recul, à arrondir les angles et attendre que ça passe, et à respecter la personne en face de soi.

Allez les Daronnes, courage !

