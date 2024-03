À l’Assemblée, Judith Godrèche demande l’encadrement des tournages employant des mineurs

Auditionnée ce 14 mars à l’Assemblée nationale par la délégation des droits aux enfants, la comédienne Judith Godrèche a réclamé la création d’une commission d’enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma, « en particulier sur les risques pour les femmes et les enfants ».

Un peu plus d’un mois après avoir porté plainte pour viols sur mineure contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon, Judith Godrèche poursuit son combat contre les violences sexuelles dans le milieu du cinéma.

La comédienne et réalisatrice de Icon of French Cinema était auditionnée ce jeudi 14 mars à l’Assemblée nationale par la délégation des droits aux enfants. Selon Le Parisien, elle a demandé la création d’une commission d’enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma, « en particulier sur les risques pour les femmes et les enfants ».

« Sur qui doit-on compter pour s’assurer que dorénavant aucun enfant ne sera victime de violence sexuelle ou morale sur un plateau ou lors d’un casting ? », a demandé Judith Godrèche. « Allons-nous garder le silence ? Moi, je compte sur vous, je compte sur vous pour protéger les enfants, ne plus les livrer au cinéma sans aucune protection », a-t-elle ajouté.

Charte de bonne conduite sur les castings et attestation sur l’honneur pour les réalisateurs

Déjà entendue fin février au Sénat, Judith Godrèche a réitéré ses propos, et évoqué notamment l’établissement d’une charte de bonne conduite sur les castings, avec la présence obligatoire d’une tierce personne dans la salle. Associée au Collectif 50/50, qui œuvre pour l’égalité et l’inclusion dans le cinéma, elle a également réclamé la mise en place d’une attestation sur l’honneur que devront signer les réalisateurs et réalisatrices pour s’engager à respecter les conditions de travail des mineur·es.

Pour éviter tout abus, il est nécessaire, selon elle, de revoir les pratiques ayant cours sur les plateaux de tournage employant des mineur·es, notamment l’absence de suivi psychologique des enfants et le manque de formation des encadrant·es.

Enfin, elle a salué le travail et la probité du juge Édouard Durand, ex-président de la CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), qui a recueilli sous sa direction près de 30 000 témoignages de victimes de violences sexuelles durant l’enfance. Il constitue « un exemple » à suivre dans d’autres instances, notamment le CNC (Centre national du Cinéma), dont l’ancien directeur Dominique Boutonnat sera jugé en juin prochain pour agression sexuelle sur son filleul. « Il est important qu’à la tête de du CNC nous ayons quelqu’un qui donne l’exemple, justement parce que cette industrie est malade. »

