Aux César, Judith Godrèche prendra la parole sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma

Les César ont-ils enfin décidé de donner la parole à celles qui dénoncent l’omerta dans l’industrie cinématographique française ? Quatre ans après le coup d’éclat d’Adèle Haenel suite à la récompense de Roman Polanski, Judith Godrèche reprend le flambeau et prendra la parole sur la scène de l’Olympia pour un discours sur les violences sexuelles.

Sa parole a retenti au-delà d’Instagram, où elle a lancé un appel à témoignage pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce vendredi 23 février, la 49e cérémonie des César accueillera Judith Godrèche. L’actrice ne sera pas présente pour remettre un prix mais pour tenir un discours sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma.

Quatre ans après Adèle Hanel, une initiative importante

Dans le sillage des accusations de viols, d’agressions sexuelles et de harcèlement visant des personnalités du cinéma français comme Gérard Depardieu, Nicolas Bedos, Benoît Jacquot, ou encore Jacques Doillon, Godrèche prendra la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qui perdurent dans l’industrie cinématographique.

Selon les informations du Parisien, Godrèche, récemment porteuse de plaintes contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des faits de violences sexuelles et physiques, montera sur la scène de l’Olympia, quatre ans après qu’Adèle Haenel a quitté la salle après la récompense de Roman Polanski pour J’accuse.

Adèle Haenel aux César

Le 10 février dernier, Judith Godrèche avait déjà proposé une aide concrète aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Pour palier à la peur de témoigner par des voies traditionnelles, Godrèche a créé une adresse mail pour recueillir leur parole.

« Chères et chers followers, dans ma réflexion pour que je puisse organiser mes pensées et vos contacts (en toute sécurité) chacune et chacun d’entre vous qui a été abusé peut-il m’écrire à [email protected] », avait-elle écrit, soulignant la nécessité de briser le silence :

« Comme les gens sont obligés de m’entendre, comme j’ai ce privilège-là, si ces gens n’arrivent pas à sortir du silence (…), s’ils se disent tiens si ça commençait par un email à Judith pour mettre le pied dans la porte ».

