Calendrier, révélations : tout savoir sur les César 2024

De jeunes talents très remarqués, Agnès Jaoui et Christopher Nolan célébrés pour l’ensemble de leur carrière… À un mois pile de la cérémonie des César, qui aura lieu sur la scène mythique de l’Olympia, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la soirée la plus importante du cinéma français.

Au lendemain de l’annonce des nominations aux Oscars, la France aussi vibre au rythme de la célébration du cinéma.

À un moins pile de la cérémonie des César, qui sera diffusée en direct sur Canal+ depuis l’Olympia, voici tout ce que l’on sait à ce jour sur la 49ème cérémonie des César. De quoi patienter avant de connaitre la très attendue liste des nominés ce mercredi 24 janvier.

affiche officielle des César 2024 // Source : capture d’écran instagram

Deux César d’honneur : Agnès Jaoui et Christopher Nolan

Décidément, en 2023 et en 2024, tout sourit à Christopher Nolan. Après avoir raflé pas moins de treize nominations aux Oscars, devenant de loin le favori de la compétition, le réalisateur américain se verra remettre un César d’honneur lors de la cérémonie du 23 février. Sur Instagram, l’Académie salue « un maître de la mise en scène, capable de redéfinir les limites de l’excellence cinématographique et de nous transporter au-delà des frontières de l’espace et du temps. »

L’actrice et réalisatrice Agnès Jaoui recevra également un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, comme l’a annoncé l’Académie des Césars le 19 janvier dans un communiqué, qui salue une « artiste complète ». Notons qu’Agnès Jaoui est l’artiste féminine la plus récompensée de l’histoire des César, avec un total de six statuettes.

Raphaël Quenard, Rebecca Marder, Kim Higelin : les révélations déjà annoncées

Avant de dévoiler la liste des films en compétition, l’Académie des César a révélé la liste des 32 talents pré-nommés de la catégorie Révélations de 2023.

Parmi les hommes, on retrouve notamment le visage de Yannick, Raphaël Quenard ou encore Paul Kircher, à l’affiche du Règne Animal. Parmi les femmes, Kim Higelin, interprète de Springora dans Le Consentement ou encore Rebecca Marder (De grandes espérances) ont été nommées.

Kim Higelin dans Le Consentement // Source : Pan Distribution

Le calendrier des César

Depuis le 2 janvier, les 4 694 membres votants de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma ont choisi les œuvres et artistes qui seront en lice. Une deuxième phase de votes, organisée entre le 1er et le 23 février, leur servira à départager les concurrents et à désigner les grands gagnants.

L’Académie des César a rendu public l’agenda de tous ses temps forts. Voici ces dates :

2 janvier 2024 : ouverture du vote pour les César

8 janvier 2024 : soirée César & techniques

15 janvier 2024 : soirée des Révélations 2024

19 janvier 2024 : annonce des deux César d’honneur, Agnès Jaoui et Christopher Nolan

22 janvier 2024 : l’affiche dévoilée

24 janvier 2024 : annonce des nominations des César 2024

23 février 2024 : cérémonie des César 2024

Qui présidera la cérémonie ?

Lauréate de trois César et de trois Molières, Valérie Lemercier sera la présidente de la cérémonie, pour la troisième fois dans l’histoire des César.

Quand et où auront lieu les César ?

La cérémonie aura lieu le 23 février 2024 à partir de 20h45 sur la scène de l’Olympia. Elle sera retransmise en direct et en clair sur Canal +.