SZA, Taylor Swift, Billie Eilish… Tout savoir sur les Grammy 2024

La 66ème édition des prestigieux Grammy Awards s’apprête à enflammer Los Angeles ce dimanche 4 février. De Taylor Swift à Burna Boy en passant par Dua Lipa, un cortège de stars sera présent à l’évènement. Des artistes nommés au lieu de l’événement en passant par les horaires et où le regarder, voici un aperçu complet de ce que vous devez savoir sur les Grammy Awards 2024.

Un air de glamour et d’excitation enveloppent déjà l’atmosphère à Los Angeles, à la veille de la 66ème cérémonie des Grammy Awards. La soirée est organisée par la Recording Academy, le collectif réunissant des professionnels de l’industrie musicale américaine. Créée en 1958 et diffusée depuis 1972, la cérémonie célèbre les artistes ayant marqué l’année achevée. Cette édition récompensera donc celles et ceux qui ont rythmé 2023, et une chose est sûre : une moins une (si ce n’est plusieurs) de vos idoles sera présente.

Les Grammy Awards, c’est quoi ?

Les Grammy Awards, souvent appelés simplement les « Grammys », représentent le sommet de la reconnaissance dans le domaine de la musique aux États-Unis. Chaque année, la cérémonie honore les artistes et les projets qui ont marqué le paysage musical américain et international.

Une soirée dominée par les femmes

Lors des derniers Grammy le 5 février 2023, Beyoncé remportait quatre récompenses et devenait l’artiste la plus récompensée de l’histoire de la cérémonie. Cette année encore, girls run the world. La scène des Grammys sera illuminée par la présence de SZA, grande favorite de la compétition avec pas moins de neuf nominations. La chanteuse de R&B, autrice du très remarquée SOS est en lice parmi les prestigieuses catégories de la chanson et l’enregistrement de l’année, ainsi que celle du meilleur album.

SZA sera en compétition avec d’autres poids lourds de l’industrie musicale comme Lana del Rey, nominée pour son sublime dernier album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd ou encore Taylor Swift, nommée pour son dixième album, Midnights. Les observateurs de la soirée auront les yeux particulièrement rivés sur cette grande habituée des records, qui, si elle gagnait, pourrait devenir l’artiste ayant décroché le plus de fois le prix de l’album de l’année.

Quels artistes se produiront sur scène lors des Grammy Awards 2024 ?

Que seraient les Grammy sans ses performances live ? Cette année, les organisateurs de l’évènement ont annoncé la présence sur scène de Dua Lipa, Billie Eilish, SZA, Travis Scott, Burna Boy, Joni Mitchell ou encore Olivia Rodrigo.

Où auront lieu les Grammy Awards 2024 ?

La 66e cérémonie des Grammy Awards se déroulera à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

Quand auront lieu les Grammy Awards 2024 ?

À marquer d’une croix dans votre agenda : la cérémonie débutera à 20 heures, heure locale de Los Angeles, dans la nuit du dimanche 4 février au lundi 5 février. En France, les fans de musique pourront suivre l’événement sur NRJ Hits le 5 février à 20 heures.

Comment suivre les Grammy Awards 2024?

