Aux Grammy Awards 2024, Taylor Swift annonce l’arrivée d’un nouvel album surprise pour avril

Aux Grammy Awards ce dimanche 4 février, Taylor Swift a décroché le prestigieux prix de l’Album de l’année pour la quatrième fois, décrochant ainsi un record historique. La chanteuse américaine de 34 ans a alors profité de cette victoire pour annoncer la sortie imminente d’un nouvel album, The Tortured Poets Department.

On s’en doutait, elle l’a confirmé : Taylor Swift était la reine de la soirée lors des Grammys. En remportant le prix de l’album de l’année pour la quatrième fois avec Midnights, la chanteuse élue personnalité de l’année 2023 par le magazine Time, est devenue l’artiste la plus récompensée dans cette catégorie, surpassant des légendes comme Frank Sinatra ou encore Stevie Wonder. Taylor Swift avait déjà remporté ce titre prestigieux avec Fearless en 2010, 1989 en 2015 et Folklore en 2021.

The Tortured Poets Department

Taylor Swift a frappé un grand coup de marketing en annonçant la sortie de cet album surprise lors de son discours de remerciement. L’artiste a révélé garder ce « secret depuis deux ans ». Sur scène, elle a ainsi déclaré :

« J’aimerais vous dire que c’est le meilleur moment de ma vie, mais je me sens aussi heureuse quand je termine une chanson, a réagi la reine de la pop. Merci beaucoup de m’avoir donné l’occasion de faire ce que j’aime tant ! Je suis époustouflée ! »

The Tortured Poets Department sortira le 19 avril 2024. Cette annonce a été accompagnée d’un teasing sur les réseaux sociaux, où la couverture de l’album a été dévoilée au public quelques minutes après l’annonce de Taylor Swift sur la scène du Crypto Arena de Los Angeles.

Les femmes, grandes gagnantes des Emmy

Cette année, les Grammy reconnaissaient la force de frappe des femmes dans l’industrie musicale. Aux côtés de Taylor Swift, Miley Cyrus a brillé en remportant le prix de l’enregistrement de l’année pour son tube Flowers. Billie Eilish a raflé le prestigieux titre de la chanson de l’année pour What Was I Made For ?, titre incontournable de la bande originale de Barbie. « Merci à Greta Gerwig d’avoir réalisé le meilleur film de l’année« , a soufflé Billie Eilish lors de son discours de remerciements. SZA est quant à elle repartie avec trois prix, dont ceux du meilleur album R&B et de la meilleure chanson R&B.

flowers Miley Cyrus // Source : https://www.youtube.com/watch?v=G7KNmW9a75Y

Les principaux gagnants aux Grammy Awards 2024 :

Album de l’année : Midnights de Taylor Swift

Enregistrement de l’année : Flowers de Myley Cyrus

Chanson de l’année : What Was I Made For ? de Billie Eilish

Album de pop chantée : Midnights de Taylor Swift

Performance pop solo : Flowers de Myley Cyrus

Enregistrement pop dance : Padam Padam de Kylie Minogue

Album de dance-électronique : Actual Life 3 de Fred Again

Album rock : This is Why de Paramore

Chanson rock : Not Strong Enough de boygenius

Album de R&B : Jaguar II de Victoria Monét

Chanson R&B : Snooze de SZA

Album R&B progressif : SOS de SZA

Album de rap : Michael de Killer Mike

Album de country : Bell Bottom Country de Lainey Wilson

Album folk : Joni Mitchell at Newport (live) de Joni Mitchell

