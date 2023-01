8 revenge songs pour se remettre fissa de sa dernière rupture

Miley Cyrus et Shakira nous ont gratifié de deux incroyables revenge songs cette semaine. Mais avant elles, d’autres avaient pavé la voie.

Clamer à la face du monde sa douleur après une rupture, mais aussi régler ses comptes, montrer qu’on survivra quoi qu’il arrive, parce qu’on est forte et badass… il n’y a pas de meilleur exutoire qu’une bonne revenge song, une chanson de revanche amoureuse, pour se remettre d’aplomb.

Entre Miley Cyrus et Shakira, nous avons été servies cette semaine : la première s’est fendue de Flowers, une splendide chanson bourrée de sous-entendus à l’égard de son ex Liam Hemsworth, tandis que la seconde a répliqué à la tromperie de Gérard Piqué avec BZRP Music Session #53.

Et il y en a bien d’autres, alors voici une sélection pour transformer son seum en armure, se relever, et avancer.

I Will Survive – Gloria Gaynor

A-t-on vraiment besoin d’expliciter la présence de cet hymne aux cœurs brisés dans cette liste ?

You’re So Vain – Carly Simon

On a longtemps ignoré à qui s’adresser vraiment Carly Simon en chantant « T’es tellement pathétique, t’as cru que cette chanson était pour toi, n’est-ce pas ? ». Dernièrement la chanteuse a confié qu’un des couplets évoque sa relation avec Warren Beatty, mais que d’autres hommes lui ont inspiré cette chanson devenue iconique…

You Oughta Know – Alanis Morissette

Amère et enragée, You Oughta Know donne envie de tout détruire. Cette chanson culte issue du non moins culte Jagged Little Pill a propulsé Alanis Morissette au rang de mégastar du rock indé des années 90, alors qu’elle avait tout juste 20 ans.

Irreplaceable – Beyoncé

Il n’y a pas de meilleure chanson pour dire à son ex de prendre ses affaires et de dégager car on l’aura oublié à la seconde où il aura passé la porte. To the left, to the left !

So What – P!nk

P!nk parvient à synthétiser ce moment où l’on est tout en même temps : vulnérable, en colère et prête à en découdre avec tout le monde. Car qui n’a pas hurlé à gorge déployée et un vieux sanglot dans la voix « I’m gonna show you tonight ! I’m alright ! I’m just fine ! » ?

Don’t Start Now – Dua Lipa

Se remettre d’une rupture et tourner la page. Voilà comment on pourrait résumer cette imparable chanson de Dua Lipa (qui nous a fait danser seule dans notre appartement pendant tout le premier confinement, souvenez-vous).

I Bet – Ciara

Quand l’ex revient en rampant pour se faire récupérer, il faut garder la tête froide et ne pas se laisser aveugler. Non non, on ne retombe pas dans le panneau, on ne se fera pas avoir une seconde fois. Ciara l’a bien compris et en a fait I Bet.

I Love You but I Love Me More – Marina Lambrini Diamandis

Choisir de s’aimer soi, plutôt que la personne qui nous a fait du mal et retomber dans le même piège. Marina Lambrini Diamandis a tout dit avec ce I Love You but I Love Me More aussi puissant que mélancolique.

À lire aussi : TEST : Quelle chanson de rupture êtes-vous ?

Construisez avec nous l’avenir de Madmoizelle en répondant à ces questions !