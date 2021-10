TEST : Quelle chanson de rupture êtes-vous ?

Plutôt « j’aurai ta peau pour m’avoir fait souffrir » ou « bouhouhou, je t’aimerai toute la vie » ? Voici la chanson de rupture qui accompagnera le mieux votre crash émotionnel (et votre remontada sentimentale).

En l’honneur du retour de nos queens Adele et Cœur de Pirate, qui sortent toutes les deux leur nouvel album (respectivement 30 et On s’aimera toujours) le 15 octobre. En l’honneur de celles qui accompagnent mieux que n’importe quel artiste nos pires moments et qui forgent les BO de nos vies sentimentales foireuses.

Vous allez pouvoir ENFIN savoir quelle chanson de rupture est faites pour vous.

Au premier rendez-vous, vous êtes du genre… À imaginer le nom de votre premier enfant. À espérer que la personne en face de vous n’est pas du style à commander un seul dessert avec deux cuillères, vous DÉTESTEZ ça. À vous demander si votre appartement est suffisamment présentable pour ramener cette charmante personne chez vous ce soir. Pour un dessert. Ou pour autre chose. Correct ! Faux ! Continuer >> Pour savoir si une personne est faite pour vous, vous vous fiez à… Son thème astral. Ses potes. Ses goûts musicaux. Correct ! Faux ! Continuer >> Votre ex dirait probablement de vous… Rien. Cette personne n’est plus en capacité de parler désormais. Que vous êtes belle, drôle et spirituelle — et c’est réciproque, vous êtes toujours en très bons termes. Que vous êtes « folle ». Et ça devrait être un red flag pour toutes les personnes qui envisageront d’avoir une relation avec lui ou elle ! Correct ! Faux ! Continuer >> Une engueulade de couple pour vous, c’est… Rare : vous avez tendance à fuir le conflit. Un débat argumenté qui se termine quand vous aurez trouvé un terrain d’entente (ou mieux : quand l’autre a admis que vous avez raison). Des cris, des pleurs, des portes qui claquent. Correct ! Faux ! Continuer >> Pour vous remettre d’une rupture, vous balancez votre petite culotte par-dessus les toits. vous vous enroulez dans votre couette en sanglotant le temps qu’il faut pour vous en remettre. vous vous noyez dans le boulot. Correct ! Faux ! Continuer >> On vous trompe : le sentiment qui domine chez vous, c’est… La colère. La tristesse. Boarf, vous aussi vous avez vos à côtés. Correct ! Faux ! Continuer >> Votre parfum de glace préféré ? Menthe avec des copeaux de chocolat. Vanille avec des noix de pécan et un torrent de caramel. Fraise avec un coulis de fruits rouges. Correct ! Faux ! Continuer >> Vous partez en soirée et vous savez que vous allez croiser votre ex. Dans votre sac, vous avez… De quoi crever les pneus de son vélo. Un bouquin pour le lui prêter car vous êtes sûr qu’il va vachement lui plaire. Un t-shirt qui lui appartenait, mais vous n’êtes pas sûre de vouloir lui rendre : c’est la dernière chose qu’il vous reste de votre histoire. Correct ! Faux ! Continuer >> Grand ménage de printemps ! Vous retrouvez une boule à neige de Montluçon que vous aviez achetée avec votre ex… Chelou, vous étiez sûre d’avoir dissous dans une cuve d’acide chlorosulfurique tout ce qui peut vous rappeler votre ex. Grosse bouffée de nostalgie : vous versez une larme en pensant à cette visite à Montluçon et à tous les bons moments passés ensemble. Vous cherchez aussitôt à quel endroit de votre appartement cette charmante boule à neige irait le mieux. Correct ! Faux ! Continuer >> Qui dit rupture, dit changement radical. Vous changez de coupe de cheveux et vous regrettez de ne pas l’avoir fait avant, tant vous vous sentez nouvelle et badass. Vous changez de ville, voire de pays : l’idée de pouvoir croiser votre ex vous rend malade. Vous canalisez votre énergie à travers ce grand projet artistique que vous repoussez depuis des années. Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST – Quelle chanson de rupture êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

