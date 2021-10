Adele est de retour pour nous offrir les hymnes à la dép de cet automne

Elle est de retour ! Six ans après Hello, Adele revient avec Easy On Me et un teaser qui sent bon la déprime automnale, la nostalgie et la rupture.

Depuis quelques jours, des « 30 » projetés dans quelques dizaines de villes à travers le monde avaient mis les fans d’Adele en émoi : un nouvel album était-il imminent pour succéder enfin à 19, 21 et 25 ?

Il faut l’admettre, la chanteuse ne se foule pas trop pour les titres de ses albums, mais on lui pardonne.

C’est désormais officiel : Adele a posté une TRÈS courte vidéo pour teaser son nouvel album avec les premières notes d’Easy On Me.

Hello, it’s Adele

Des ongles longs comme un jour de pluie, cet intemporel trait d’eye-liner, et ce regard de queen imperturbable. Tout y est, sans oublier le lecteur de cassettes et le chuintement de la bande histoire de flatter notre goût pour le vintage.

Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

On ne va pas se mentir, on pense fort à Hello, qui avait été réalisé par Xavier Dolan il y a tout pile six ans, et qui déjà nous plongeait dans la grisaille automnale à coups de grandes bourrasques et de tons sépias.

Pas de grande surprise à l’horizon, mais soyons honnêtes : est-ce qu’on écoute Adele pour autre chose que pour brailler sa douleur de s’être fait salement lourder, en s’imaginant rouler au hasard à bord de son pick-up en écoutant des chansons déprimantes et en faisant voler les feuilles mortes pour oublier celui ou celle que l’on a perdue ?

Non.

Crédit photo : YouTube (capture)