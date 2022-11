Alanis Morissette n’a plus le temps de subir le sexisme de l’industrie musicale et l’a fait savoir

« Je n’ai pas besoin de perdre mon temps dans un environnement qui rabaisse les femmes » : Alanis Morissette a snobé la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame et a expliqué pourquoi.

Elle est sans conteste une des voix des années 90 les plus atypiques et les plus vibrantes. Elle a signé plusieurs morceaux devenus instantanément cultes. Sans elle, pas d’Avril Lavigne, pas de Taylor Swift, ni d’Olivia Rodrigo. Elle, c’est Alanis Morissette, 25 ans de carrière au compteur et plus rien à prouver.

À l’occasion de la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame qui se tenait le 5 novembre 2022, la chanteuse canadienne devait reprendre sur scène « You’re So Vain », le tube de Carly Simon, en duo avec Olivia Rodrigo justement. Elle a finalement décliné l’invitation à se produire sur scène. Et pour éviter toute mauvaise interprétation sur son absence (elle avait tout de même assisté aux répétitions la veille), elle a tenu à s’expliquer via son compte Instagram.

« Beaucoup de condescendance, d’irrespect, de rabaissement, de dédain »

« J’ai passé des décennies dans une industrie qui a couramment eu des opinions contre les femmes et a toléré beaucoup de condescendance, d’irrespect, de rabaissement, de dédain, qui rompait des contrats, qui ne soutenait pas, qui exploitait et exerçait des violences psychologiques durant ma carrière. Je l’ai supporté, car rien ne pouvait m’empêcher d’interagir avec ceux qui comptent pour moi. Au fil des années, j’ai fermé ma gueule plus souvent qu’à mon tour. C’est dur de ne pas être affecté par une industrie en particulier, mais Hollywood a été connue pour son irrespect pour le féminin en nous. Heureusement je suis à un stade où je n’ai pas besoin de perdre mon temps dans un environnement qui rabaisse les femmes. J’ai eu d’innombrables expériences avec des équipes de production de tous les genres dans ma vie. Tellement d’entre elles, et qui étaient super. Il n’y a rien de mieux qu’une équipe de gens divers qui se rassemblent avec un but commun. Je continuerai de travailler avec elles avec joie. »

« Presque toutes les femmes dans l’industrie musicale ont déjà été agressées, harcelées, violées »

À 48 ans, Alanis Morissette veut se protéger d’un milieu dont elle ne connaît que trop bien la violence à l’égard des femmes. Elle en avait d’ailleurs déjà parlé lors d’une interview en 2020 au Sunday Times et avait prédit un MeToo de la musique :

« Cela n’a même pas encore commencé dans l’industrie musicale. Presque toutes les femmes dans l’industrie musicale ont déjà été agressées, harcelées, violées. C’est omniprésent — presque plus dans la musique que dans le cinéma. Quoi, sexe, drogues et rock’n’roll ? Par définition, c’est plutôt vulgarité, transpiration et agressivité. Mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il y ait une explosion d’histoires. »

Olivia Rodrigo a donc finalement chanté seule la chanson culte de Carly Simon, intronisée ce soir-là, aux côtés de Dolly Parton ou encore Pat Benatar.

Crédit photo : Raph_PH, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons