Après les révélations sur le chanteur d’Arcade Fire, Feist renonce à assurer la première partie du groupe

C’est la nouvelle qui a secoué le monde du rock indé la semaine dernière : une enquête publiée sur Pitchfork révèle les agissements inappropriés du chanteur du groupe canadien Arcade Fire, Win Butler.

Agressions sexuelles, mais aussi envoi de messages à caractère sexuel sans consentement et climat d’emprise sont relatés par trois femmes et une personne non-binaire avec qui le musicien et chanteur a été en relation entre 2015 et 2020. Ces quatre témoins avaient entre 18 et 23 ans lors des faits relatés dans l’enquête, alors que Win Butler en avait plus de 35. Des comportements qui vont à l’opposé de l’« image vertueuse » de l’artiste et du groupe.

Depuis 2004 et son album Funeral, le groupe est considéré comme l’un des fers de lance du rock indé. Il sera en France à Paris, Lille, Nantes et Bordeaux durant le mois de septembre dans le cadre de sa tournée européenne qui a démarré quelques jours après la publication de Pitchfork.

C’est la chanteuse Feist qui devait assurer la première partie. Devait, car la Canadienne a pris la décision de se retirer suite aux révélations de Pitchfork.

« Cela a déclenché une discussion qui me dépasse, qui dépasse mes chansons et qui dépasse évidemment n’importe quelle tournée. Alors que j’essayais de trouver mes marques et de comprendre ma responsabilité dans cette situation, j’ai reçu des douzaines de messages des gens autour de moi, me témoignant du soutien face à la dichotomie dans laquelle je me trouvais. Rester en tournée signifiait soit que je défendais ou que j’ignorais le mal causé par Win Butler, et la quitter, que je sous-entendais que j’étais juge et partie.

[…] Nous avons tous une histoire dans cet éventail allant de la masculinité toxique de base à la misogynie omniprésente, jusqu’à être physiquement, psychologiquement, émotionnellement ou sexuellement agressée. Cette situation touche chacune de nos vies et nous parle à chacun de façon unique. Il n’y a pas un seul chemin pour guérir quand on a enduré n’importe quelle version de cette liste, ni un seul moyen de réhabiliter les auteurs. […] Je ne peux rien régler en claquant la porte, et je ne peux rien régler en restant. Mais je ne peux pas continuer. […]

Je ne suis pas parfaite et j’avancerai avec cette décision de façon imparfaite, mais je sais que le meilleur moyen de prendre soin de mon groupe et de mon équipe et de ma famille est de prendre mes distances avec cette tournée, mais pas de cette discussion. »