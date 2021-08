5 façons de s’inspirer du style d’Olivia Rodrigo

L’héritière musicale de Taylor Swift creuse un tout autre sillon mode, qui mêle avec brio pièces vintage et contemporaines. Pile de quoi séduire sa jeune audience au petit budget qui veut consommer éthique en achetant de seconde main.

En plus de bouleverser les classements musicaux, Olivia Rodrigo commence aussi à multiplier les apparitions publiques inspirantes côté style, par son savant mélange de pièces contemporaines et vintage. Pile de quoi séduire la plus large partie de son audience, à savoir une génération Z (née après l’année 1995), qui veut concilier petit budget et consommation écoresponsable !

En effet, du côté de Depop où Olivia Rodrigo revend ses vêtements, sur 30 millions d’utilisateurs, plus de 90% ont moins de 26 ans. D’après un rapport de ThredUp à partir de statistiques de GlobalData, 40% des adeptes de friperies déclarent remplacer les achats de fast-fashion par des vêtements de seconde main, si bien que la revente pourrait devenir deux fois plus importante que la mode rapide d’ici 2030, rapporte FastCompany.

L’héritière artistique de Taylor Swift cultive donc des pratiques de consommation en phase avec son audience. À la différence de l’allure pointue d’une Rihanna difficile à imiter dans la vie de tous les jours, le style d’Olivia Rodrigo s’avère beaucoup plus accessible au commun des mortels, et c’est ce qui la rend si inspirante !

Dérider un tailleur en tweed avec des Mary Jane massives

Pour rendre visite au président des États-Unis, Joe Biden, la jeune chanteuse a porté un tailleur Chanel vintage daté de 1995. Elle parvient à décaler ce qui pourrait paraître trop bourgeois en l’associant à des chaussures Mary Jane à plateforme massive, et un mini sac signé Amina Muaddi pour le propulser en 2021.

Une allure BCBG juste ce qu’il faut de punk dont on peut s’inspirer si on ne sait pas comment dérider un tailleur un brin trop strict pour la vie quotidienne, chiné en fripes ou en ligne, ou encore piqué dans le dressing d’une aînée !

Dédramatiser un pantalon imprimé d’un crop top blanc et manteau noir

A priori, un pantalon à motif, ça peut paraître risqué sur le papier. Mais Olivia Rodrigo apaise cette pièce très forte — ici un modèle Jean Paul Gaultier daté des années 1990 inspiré de l’artiste Jean Michel Basquiat — en l’associant à des basiques plus décontractés. Ainsi, des petites sneakers en toile, un crop top blanc, et un manteau noir seventies permettent de téléscoper les époques et registres de style avec brio !

On retient donc l’idée des bons vieux basiques si on ne sait pas avec quoi marier un pantalon à l’imprimé risqué.

« Dé-mémèriser » un tailleur en crochet coloré avec un choker et des bottes plateformes

Dans le vaste retour des tendances des années 1970, les pièces en macramé et crochet occupent une place particulière. C’est facile à porter en guise de vêtements de plage, mais l’histoire se complique en ville…

Pas de souci pour Olivia Rodrigo, qui parvient à rendre un tailleur en crochet Moschino printemps-été daté de 1994 crédible pour 2021 en le portant à même la peau, accompagné d’un choker et de bottes à plateformes, pour le côté punk bien sûr. Alors retenez ces accessoires pour moderniser et démémériser n’importe quelle pièce en crochet !

Décaler une nuisette longueur midi à coups de derbies bicolores

Trop girly voire sexy, une nuisette en dehors de la chambre à coucher ? Pour la rendre plus facile à appréhender si jamais on ne se sent pas à l’aise avec ce genre de pièce tout en ayant fortement envie de la porte en ville, on peut la décaler en choisissant une longueur midi (sous le genou).

Olivia Rodrigo a opté pour un modèle Prada vintage, et l’a associée à des chaussures plates traditionnellement perçues comme masculines : des derbies. Pourquoi pas à plateforme, pour le côté punk ?

Du carreaux et des bottes à plateforme comme signature

Pile dans la tendance Bratz, mais sauce punk, Olivia Rodrigo porte souvent des mini-jupes Vivienne Westwood vintage. Ici, elle porte une robe signée Dsquared, mais l’idée reste la même, avec des bottes à plateforme Marc Jacobs.

En fait, le combo carreaux et chaussures à plateforme devient carrément sa signature stylistique par excellence. Et ça aussi, ça a de quoi inspirer !

