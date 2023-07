« Toute l’industrie musicale est au courant » : Lomepal est accusé de violences sexuelles

Sur Instagram, la journaliste Jenna Boulmedaïs a dénoncé le silence autour des « agissements illégaux – même inhumains » d’Antoine Valentinelli plus connu sous son nom de scène Lomepal.

Après le chanteur Roméo Elvis, c’est au tour de son confrère Lomepal (de son vrai nom Antoine Valentinelli) d’être accusé de violences sexuelles.

Dans un post Instagram publié le 19 juillet 2023, Jenna Boulmedaïs, la rédactrice en chef de Joly Môme a révélé entendre « depuis deux ans les témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non-désirés d’Antoine Lomepal ». Dans un texte accusant également Nicolas Bedos et Gérard Depardieu, la journaliste a dénoncé les agissements illégaux – même inhumains de la part de ces hommes.

« Toute l’industrie musicale est au courant »

Selon Jenna Boulmedaïs, le silence règne dans le monde de l’industrie musicale, alors même que les agissements de Lomepal seraient connus de tous. « Je le répète : toute l’industrie musicale est au courant. Ce silence n’est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d’affiche pour de nombreux festivals également », a-t-elle révélé. La journaliste a ajouté :

« C’est le cœur en miette que j’entends les fans hurler ses paroles de chansons sans même savoir quel genre d’homme, il est. Parlez-en, faire mine de ne pas savoir, c’est être complice, c’est accepter.Pas seulement ses actes à lui, mais tous ceux de chaque homme qui pense pouvoir exercer ses immondices impunément. »

Sur Twitter, de nombreuses femmes ont réagi aux déclarations de Jenna Boulmedaïs, affirmant leur soutien aux victimes présumées du chanteur. La chanteuse Pomme a notamment repartagé la publication Instagram sur son compte Twitter.

Lomepal

Lola Levent, co-fondatrice de la plateforme D.I.V.A. et journaliste travaillant sur la culture incel dans la musique, a également partagé des citations extraites des morceaux de Lomepal. On y lit des bribes de textes comme « J’en connais qui mériteraient que j’aille en prison », « Laissez-moi faire ce que je veux ou je le fais illégalement » ou encore, « Devenir l’artiste le plus puissant de France ».

Pour l’heure, Lomepal n’a pas répondu aux accusations.

