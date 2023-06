Pourquoi tout le monde tombe sur Taylor Swift et son nouveau copain, Matty Healy (réputé raciste et antisémite) ?

Depuis quelques semaines, la popstar s’affiche au côté de Matty Healy. Ce qui pourrait ne regarder qu’elle suscite pourtant l’indignation générale, car l’intéressé est autant connu comme chanteur du groupe The 1975 que comme un mec qui fait le salut nazi en concert, et autres provocations racistes.

Quand on est une personnalité publique aussi connue que Taylor Swift, le moindre de vos faits et gestes est scruté, analysé, et peut devenir sujet à controverse. Y compris ses histoires d’amour, que la chanteuse évoque parfois à demi-mot dans ses chansons. Alors qu’on s’amuse beaucoup moins souvent à compter les petites amies des chanteurs, il existe des trombes d’articles qui listent les conquêtes de l’ancienne petite fiancée de l’Amérique country. Après Joe Jonas, John Mayer, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston, ou encore Joe Alwyn, la chanteuse sortirait désormais avec Matty Healy.

Qui est Matty Healy, le nouveau petit ami controversé de Taylor Swift ?

Si vous ne le connaissez pas, Matthew Timothy Healy de son nom complet est un auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur britannique de 34 ans, connu pour être le chanteur principal et parolier du groupe de rock 1975. Ce dernier a été fondé en 2002, et cumule les succès critiques depuis. Mais le hic, c’est que le rockeur est aussi connu pour ses provocations récurrentes à l’encontre des minorités. Si bien qu’il s’est forgé la réputation d’être islamophobe et antisémite.

En 2019, pour le média Brut Mexico, ce fervent athée déclarait notamment à propos des religions :

« De nos jours, je pense honnêtement que si vous êtes pieusement religieux – si vous êtes dogmatiquement fidèle – vous devriez avoir un peu honte de vous-même. Certaines religions m’ennuient aussi parce que certains racismes sont alignés avec elles. [Or, Vous] ne pouvez pas critiquer l’islam comme un ensemble d’idées… parce cela reviendrait à critiquer intrinsèquement les gens. Mais c’est un problème de société parce que l’islamophobie existe, les gens sont sectaires. Mais ces sectaires sont surtout des gens lourds et effrayés qui n’aiment pas les personnes racisées. Alors que j’aime les gens, j’aime les gens racisées. Je ne sais tout simplement pas quand je suis autorisé à être offensé. Les religieux ont toujours le droit d’être offensés : ‘Oh, nous sommes offensés par ceci, je suis offensé par cela.’ Je dois me lever tous les jours et lire des choses odieuses qui se sont produites au nom de la religion. Et je n’ai jamais un jour où je suis autorisé à être offensé. … Où sont mes droits en tant qu’athée ? »

Outre cette tirade maladroite qui a particulièrement insurgé des personnes musulmanes, Matty Healy a aussi été accusé de racisme suite à sa sortie dans un podcast en février 2023, The Adam Friedland Show Ep. P05. Il y évoque la rappeuse africaine-américaine et dominicaine Ice Spice, et se demande si elle est hawaïenne, inuite ou chinoise, avant d’imiter des accents. Le mois précédent, c’est sur scène qu’il s’était illustré en effectuant carrément un salut nazi tout en chantant « Merci Kanye, très cool » (citation d’un vieux tweet de Donald Trump, idole des suprémacistes blancs), alors que le rappeur venait d’enchaîner les déclarations antisémites et racistes. D’autres sorties ambiguës (comme une story de « liste de juifs »), inquiétantes (il a notamment déclaré adorer le porno impliquant l’humiliation de femmes noires) ou explicitement discriminatoires pullulent dans le passé de Matty Healy, si bien que de nombreux fans de Taylor Swift s’interrogent sur cette relation.

Taylor Swift et Matty Healy, une instrumentalisation de l’indignation à des fins marketing ?

Alors que la chanteuse vient à la fois de sortir un remix avec Ice Spice, à la fois d’inviter le rockeur sur scène, une part d’Internet s’insurge contre ce qui ressemble à une instrumentalisation de l’indignation pour faire mousser sa carrière. On peut en effet trouver curieux le timing de la confirmation de cette relation, qui coïncide avec la sortie du featuring de Ice Spice sur la chanson « Karma » de Taylor Swift, pile après les propos racistes de Matty Healy sur la rappeuse.

Une autre part d’Internet voit dans cette relation une preuve supplémentaire du fait que Taylor Swift serait un cas d’école de féminisme blanc, c’est-à-dire une forme de féminisme aveugle aux questions raciales (ignorant donc les intersections possibles avec le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme, etc). Les fans les plus interventionnistes l’invitent même à rompre dès que possible et à se remettre en question.

« Voici Matty qui s'excuse à propos d'Ice Spice pendant que le reste du groupe joue de la musique tire-larmes en arrière-plan… »

Taylor Swift peut-elle encore feindre d’être neutre politiquement ?

Alors que Taylor Swift avait déjà été vivement critiquée par le passé parce qu’elle refusait de s’exprimer sur ses penchants politiques, et laisser la droite et l’extrême droite s’approprier son image et ses chansons, cette nouvelle relation en rajoute une couche sur le fait que la chanteuse ne chercherait pas à aligner ses choix de vie sur ses idéaux politiques. Alors qu’elle a une large fanbase composée de femmes et de personnes LGBT+, elle continue de se produire dans des États qui multiplient les lois LGBTIphobes, et s’est peu exprimée sur le recul du droit à l’avortement. Sauf qu’à force de vouloir n’offenser personne, en cultivant le silence et la neutralité sur tous les enjeux politiques ou presque, cela a surtout profité aux dominants (ou comme le résume si bien Adèle Haenel, « dépolitiser le réel, c’est le repolitiser au profit de l’oppresseur »).

I’m absolutely terrified that this is where we are – that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl — Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022 L’une des rares sorties publiques de Taylor Swift à propos du droit à l’avortement déconstitutionnalisé aux États-Unis.

Ajoutez à cela la polémique autour de l’usage intensif de son jet privé, et on peut se dire que cela fait donc belle lurette qu’on peut douter des engagements progressistes de Taylor Swift. Mais d’autres voix s’élèvent aussi pour venir en défense de la chanteuse, jugeant comme particulièrement misogyne d’en attendre tant d’elle, au lieu de descendre son mec, le racisme et l’antisémtisme.

Que fans et médias s’intéressent tant à la vie amoureuse de Taylor Swift dit beaucoup de la misogynie

En creux, cette histoire people à l’épreuve de la justice sociale révèle aussi combien la vie privée, surtout sentimentale des pop stars femmes joue sur leur carrière, qu’elles cherchent à l’instrumentaliser ou pas du tout. Qu’elles le veuillent ou non, leurs amours sont bien plus scrutées et peuvent avoir bien plus de répercussions sur leur carrière que sur celles des hommes. Leonardo DiCaprio peut continuer à se dire engagé pour la planète tout en passant beaucoup de son temps libre sur des yachts polluants, et surtout sortir avec des jeunes femmes blondes jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge fatidique de 25 ans, sans que cela n’influe sur la perception de sa carrière. Et l’on écrira toujours plus d’articles (moi le premier) sur Virginie Efira, enceinte à 46 ans, que sur Al Pacino, 83 ans, qui attend un nouvel enfant avec sa petite amie de 29 ans, Noor Alfallah.

Dans le somptueux clip de « Lavender Haze », Taylor Swift dort avec un homme trans (Laith Ashley), perçu comme un acte d’engagement par une partie de sa fanbase, jugé insuffisant par une autre partie, alors que les lois anti-trans se multiplient aux États-Unis.

Cette affaire révèle combien, aussi talentueuse soit Taylor Swift en tant que chanteuse-compositrice-interprète multi-récompensée, fortunée et influente, sa vie amoureuse a beaucoup joué dans la fédération de sa fanbase qui s’identifiait à elle, exigeant bien plus qu’elle sorte avec de bons garçons que de réduire son empreinte carbone et s’engage davantage pour la justice sociale. Comme si sa vie sentimentale était bien plus prise au sérieux que sa vie politique. Toute la déception suscitée par cette nouvelle relation illustre ce qu’on appelle une relation parasociale : cela désigne la relation asymétrique que des personnes lambdas peuvent entretenir à sens unique avec leur idole, connaissant beaucoup de leur vie, alors même que l’objet de leur culte ne les connaît pas du tout, ou à peine. Et peut-être que c’est dans ce surinvestissement dans la vie amoureuse de Taylor Swift (de la part des fans, mais aussi des médias) plutôt que dans ses (non) engagements sociaux et politiques que se révèle beaucoup de la misogynie de nos sociétés.

