Taylor Swift serait en train de préparer une série féministe, avec la showrunneuse de Normal People et Succession

Reine du storyteling, Taylor Swift serait sur le point de réaliser une série autobiographique. Qualifiée de « métaféministe », cette dernière serait écrite en collaboration avec la prestigieuse showrunneuse Alice Birch.

Ces drames, ces histoires d’amour et de trahison, ses ex toxiques, ses amis…en se plongeant dans la discographie et les clips de Taylor Swift, on se prend à rêver à une série qui mettrait en scène toutes ces péripéties sentimentales. Or, des bruits de couloir laissent entendre qu’un tel projet serait en préparation.

Une série féministe avec Alice Birch ?

Selon The Sun, l’artiste américaine de 33 ans serait en pourparlers pour réaliser sa propre série, inspirée de sa vie amoureuse.

Selon le tabloïd, plusieurs sources affirment que Taylor Swift se serait tournée vers la célèbre scénariste et showrunneuse Alice Birch pour concrétiser ce projet.

Une collaboration qui fait envie, quand on sait que c’est à Alice Birch que l’on doit plusieurs des meilleures séries de ces dernières années, comme Normal People, Faux-Semblants ou encore Succession. L’une des sources aurait confié au média américain que la série serait « métaféministe », ajoutant :

« Taylor est une personne aux multiples talents et bien que sa vie amoureuse ait donné lieu à dix albums toujours classés n°1, elle en est également aux premières étapes de création d’une série. Elle a été présentée à Alice (Birch) et ils ont commencé à discuter d’un éventuel projet de scénario. »

Taylor Swift // Source : Capture d’écran Youtube

Si Taylor Swift est déjà aguerrie dans l’art de raconter des histoires grâce à une caméra, c’est qu’elle a déjà écrit et réalisé plusieurs clips aux allures de court-métrage. All Too Well : The Short Film a notamment été récompensé du prix de la Meilleure Vidéo et de la Meilleure Vidéo Longue Durée lors de la prestigieuse cérémonie des MTV Video Music Awards en 2022. On a hâte de savoir ce que cela donne sur le petit écran.

