La star de 56 ans, figure phare de la saga « Fast and Furious », est accusée d’avoir agressé sexuellement son assistante, lors du tournage d’un opus en 2010. Cette dernière aurait été licenciée, dans la foulée de l’agression, par la sœur de l’acteur, qui l’employait.

À Hollywood, #MeToo continue de briser le silence. Ce jeudi 21 décembre, une plainte au civil a été déposée devant la justice californienne contre Vin Diesel, acteur américain connu pour son rôle dans Fast and Furious. La plaignante, Asta Jonasson, est une ancienne assistante de l’acteur. Elle l’accuse de l’avoir agressée sexuellement en 2010 dans une chambre d’hôtel à Atlanta, durant le tournage du cinquième épisode de la célèbre saga.

Virée du tournage quelques heures après l’agression

La plainte relate l’agression sexuelle avec précision. Alors qu’Asta Jonasson était chargée d’aider Vin Diesel à échapper aux paparazzi, ce dernier lui aurait touché les seins, l’aurait embrassée de force, et aurait tenté de lui ôter ses sous-vêtements, tandis que la jeune femme se débattait en répétant « non ». Échappant à son emprise, elle se serait alors réfugiée dans la salle de bain où l’acteur l’aurait poursuivie. Là, il l’aurait forcée à le toucher, l’aurait immobilisée contre un mur, et se serait même masturbé devant elle.

Dans sa plainte, Asta Jonasson explique avoir été licenciée quelques heures plus tard par téléphone par Samantha Vincent, la sœur de Vin Diesel et directrice de l’entreprise qui l’employait. Variety rapporte que la plainte stipule qu’Asta Jonasson estime avoir « été licenciée parce qu’elle n’était plus utile. Vin Diesel l’a utilisée pour assouvir ses désirs sexuels, mais elle a résisté à ses agressions sexuelles ».

Le média précise qu’en plus des accusations d’agression sexuelle, la plainte fait également état de discrimination fondée sur le sexe, de licenciement abusif, de représailles et de surveillance négligente.

En réponse à ces accusations, l’avocat de Vin Diesel a publié un communiqué affirmant que l’acteur « nie catégoriquement ces allégations dans leur ensemble » : « C’est la première fois qu’il entend parler de cette plainte qui date de treize ans et est portée par une personne qui n’aurait travaillé pour lui que neuf jours », a-t-il poursuivi.

