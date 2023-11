Le photographe de mode Terry Richardson, (enfin) accusé d’agression sexuelle par une mannequin *pretends to be shocked*

Lors d’une séance photo en 2004, le photographe aurait agressé sexuellement la mannequin Minerva Portillo qui vient de porter plainte le 21 novembre 2023 aux États-Unis.

Le 21 novembre 2023, la mannequin Minerva Portillo a déposé une plainte contre le photographe de mode Terry Richardson et son ancienne agence de mannequins, Trump Model Management. Elle avait déjà raconté cette histoire au Vogue Espagne en 2017 : les faits seraient survenus en mai 2004, alors qu’elle avait 22 ans, devant d’autres employés du photographe.

À lire aussi : Le cas du designer Alexander Wang, accusé de violences sexuelles, ou l’impossible #MeToo dans la mode

La mannequin Minerva Portillo accuse le photographe Terry Richardon d’agression sexuelle

D’après la mannequin, le photographe l’aurait agressée sexuellement lors d’une séance photo. Alors qu’il la photographiait seins nus, il aurait commencé à poser avec elle, lui toucher la poitrine, et presser son pénis contre elle. Il lui aurait même enfoncé son sexe en bouche alors qu’elle répétait « non », pendant que ses employés prenaient des photos. Outre cette agression sexuelle (qu’on caractériserait plutôt de viol en contexte juridique français), Terry Richardson a exposé (« Terry Richardson: Terryworld » à l’automne 2004), publié (dans le livre Kibosh, en 2006) et vendu des photos de l’incident sans le consentement de Minerva Portillo, rapporte le New York Times.

À lire aussi : Le cas du designer Alexander Wang, accusé de violences sexuelles, ou l’impossible #MeToo dans la mode

Auprès du grand quotidien états-unien, la fondatrice et directrice de l’association de défense de mannequins Model Alliance, Sara Ziff se réjouit de ce recours à la justice contre ce photographe qui traîne des rumeurs de violences sexuelles depuis des années :

« Lorsque le comportement de Richardson a fait la une des journaux, certaines personnes se sont concentrées sur son esthétique pornographique. Mais je crois que le problème ne vient pas de ses images, mais de la manière dont lui et ses collaborateurs ont traité les jeunes femmes et les filles pour créer ces images. »

À lire aussi : Le « Weinstein de la mode » va-t-il tomber ? Carla Bruni et d’autres mannequins se mobilisent

Très populaire au début des années 2000, l’esthétique hypersexualisée du photographe a commencé à tomber en désuétude au milieu des années 2010, notamment à cause de rumeurs de violences sexuelles. Alors que plusieurs médias ont décidé de cesser de travailler avec lui autour de #MeToo, cette plainte devient la première à arriver au tribunal fédéral.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.