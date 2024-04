Voici la ville d’Europe qui a l’odeur la plus agréable et on l’avait pas vu venir

Non, toutes les villes ne puent pas. La preuve avec ce classement des métropoles européennes où l’on peut se promener en écartant les narines, d’après Time Out.

Quand on pense à l’odeur des villes, on imagine rarement autre chose que les remontées d’égout et la sueur des gens dans les transports en commun bondés.

Voila une idée reçue qu’il conviendrait pourtant de déconstruire, selon une nouvelle étude pilotée par l’entreprise HAYPP et relayée par Time Out. 30 métropoles européennes ont ainsi été passées au crible afin de déterminer où l’air est plus doux que le miel. Les chercheurs ont pris en compte des facteurs tels que la propreté et la proportion de fleuristes, de boulangeries et de parfumeries pour attribuer à chaque ville une « note olfactive » et établir un classement objectif.

Et autant vous dire que les résultats sont surprenants.

Paris, classée deuxième ville où il sent particulièrement bon

C’est donc Athènes qui se hisse en première position de ce classement olfactif avec une note de 8.3 sur 10, grâce à ses 31 fleuristes et 22 parfumeries. Son engagement en matière de propreté a aussi joué en la faveur de la capitale grecque, avec un indice de performance environnementale (EPI) de 56,2.

En deuxième position se glisse Paris (oui vous avez bien lu), suivi de Zurich. Fort est à parier que pour la première, les boulangeries ont dû peser dans la balance. Le classement complet est à retrouver sur le site de Time Out pour davantage de surprises qui hument bon le printemps.

