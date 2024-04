Voici le top 10 des villes mondiales les plus accessibles à pied (et il y a une française dedans)

Pour découvrir une ville sans utiliser sa voiture, rien de vaut la marche. Voici les 10 villes dans le monde qui sont les plus accessibles à pied, d’après une étude.

Tout le monde n’a pas de voiture, ou l’envie de se déplacer avec elle en ville. Dans le monde, dans certaines métropoles, il est parfois même plus facile de se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture ou en transports en commun.

Les 10 villes où il est le plus facile de se déplacer à pied dans le monde

Une étude, publiée par Compare the Market AU, compare plusieurs facteurs pour établir son classement : le nombre de sentiers pédestres, leur fréquentation et leur degré de sécurité. De plus, l’étude ajoute dans son équation les systèmes de transports publics et les options de circulation à vélo.

Et c’est la ville de Munich en Allemagne qui remporte la première place, grâce à ses 1,4 million de km de pistes cyclables, son centre-ville agréable pour les piétons et son niveau de sécurité élevé pour qu’ils ne se mettent pas en danger en utilisant leurs pieds pour se déplacer.

Et surprise, on peut retrouver Paris en cinquième position, avec ses 972 734 km de pistes cyclables, ses 300 km de sentiers forestiers vers Fontainebleau, et ses 68,2 % de score pour ses transports en commun. De plus, à Paris, 85 % de la population est à moins d’un kilomètre des accès aux soins de santé et aux commerces de proximité.

Quant au reste du classement complet des 10 villes les plus accessibles à pied dans le monde, 9 sont européennes :

Munich Milan Varsovie Helsinki Paris Tokyo Madrid Oslo Copenhague Amsterdam

S’il peut être étonnant de voir la ville d’Amsterdam, connue pour ses déplacements à vélo, être reléguée à la 10ᵉ place du classement, l’étude de Compare the Market AU l’explique par son manque de sureté face à ses 1 090 608 km de pistes de cyclables.

