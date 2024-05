Si vous aimez Rouje (Jeanne Damas), voici 3 marques dupes luxe accessibles qui vont vous plaire

Si vous adorez l’esthétique années 1960-1070, sensuelle et nonchalante, de Rouje, la marque de Jeanne Damas, vous pourriez être intéressées par Nathalie Dumeix, Almé Paris, ou encore Imparfaite.

Qu’on l’aime ou la déteste, Jeanne Damas a parfaitement su capitaliser sur sa forte communauté acquise en tant que blogueuse et influenceuse mode en créant sa marque Rouje en 2016. Cliché de la Parisienne bloquée dans les années 1960-1970, avec un chic sensuel et nonchalant, la griffe regorge de robes ajustées, longueur genoux, décolletées et fendues. Les jeans sont droits, slim ou patte d’éph, quand il ne s’agit pas de pantalon en velours côtelé. Les blouses ou les chemisiers se portent volontiers déboutonnés, tout comme les cardigans.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Justement, cette esthétique vintage fait qu’on peut facilement la retrouver en seconde main, du côté de plateformes en ligne, de brocantes ou vide-greniers. Mais aussi du côté du neuf de première main, chez la concurrence. Si vous aimez Rouje, outre Sézane et Balzac que tout le monde ou presque connaît déjà, ces trois autres marques pourraient donc aussi vous plaire.

Nathalie Dumeix, la marque de la directrice du style de Rouje

Si Jeanne Damas s’affirme comme la directrice artistique de Rouje, elle peut aussi compter sur l’expertise de son amie, la styliste et designer Nathalie Dumeix. Celle-ci, avant de devenir la directrice du style de Rouje, a créé sa propre marque éponyme en 2002. Et elle ressemble fortement à ce que continue de proposer la griffe de Jeanne Damas aujourd’hui. C’est donc un label à connaître, pour le traquer en seconde main sur les sites comme Vinted et compagnie, ou même pour des achats de première main.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Almé Paris, la marque grande taille à l’esthétique vintage semblable à Rouje

Parmi les choses qu’on peut reprocher à Rouje (et à la plupart des marques dans le même style d’ailleurs…), c’est notamment le manque de diversité au niveau des tailles, puisque la marque habille essentiellement du 34 au 44. Heureusement, d’autres griffes savent aussi proposer des vêtements à l’esthétique sensuelle et nonchalante, fortement inspirée des années 1960-1970. C’est notamment le cas d’Almé Paris, qui taille la plupart de ses vêtements dans des matières certifiées Oeko-Tex et confectionnés en Europe. Fondée en 2017 par Emmanuelle Szerer, cette marque française dessine ses vêtements de manière à ce qu’ils soient flatteurs dans toutes les tailles de son panel qui va du 36 au 54.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

« En France, 40% des femmes taillent au-delà du 44 et ont donc 54 fois moins le choix, dans le prêt-à- porter, que celles taillant du 36 », rapporte Almé Paris qui compte donc bien changer la donne, avec ses vêtements au design inclusif, confectionné en France et en Europe, à un prix accessible.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Imparfaite, la friperie en ligne à la curation pile dans l’esthétique de Rouje

Vous avez la flemme de faire la tournée des friperies physiques et de fouiller des bacs en quête d’une pépite de fripe à petit prix ? Ou même d’écumer des pages et des pages de plateformes en ligne comme Vinted avec les bons filtres ? À ce sujet, on vous recommande notre sélection Trois comptes Vinted à suivre absolument pour chiner des pièces vintage à prix doux

Il peut aussi être judicieux de se tourner vers un site de seconde main qui assume d’avoir une curation sélective, pour correspondre à une esthétique qui vous plaît. C’est justement le cas d’Imparfaite (fondée par Ariane Bechade et Camille Gabbi en 2017) ont les pièces sélectionnées n’ont rien à envier à du Rouje, au contraire.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On y trouve donc des marques bien connues du grand public, comme des jeans Levi’s 501 ou des archives Paul & Joe. Mais aussi des marques bien moins connues mais tout aussi intéressantes et dans l’air du temps, comme Sea New York, Stone Paris, ou encore Côtelé Paris. Et qui dit vintage, archives, et seconde main, dit aussi petit prix, jusqu’à -70 % du prix du neuf. À noter qu’Imparfaite Paris collabore même depuis 2023 avec certaines marques comme Carel Paris ou MaisonCléo pour écouler leurs anciens invendus défectueux, prototypes, ou retours clients. Une adresse web pleine de bons plans dont la curation est si personnalisée qu’elle en devient une marque (de qualité) !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.