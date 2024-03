Si vous aimez Polène, voici 3 autres marques de sacs à main premium (dupes luxe) qui valent le coût

Fondée en 2016, Polène Paris brille par ses sacs premium tout en courbes et plis. Si cette maison vous plait mais commence à être trop vue à votre goût, voici trois autres marques de sacs à main premium. Ateliers Auguste, Léo et Violette, ainsi que Basile Paris ont des designs et une fabrication dignes du luxe (dont quelques dupes), mais à prix plus accessibles.

Vous avez sûrement croisé des sacs Polène partout, ou presque. Cette maison de maroquinerie française, créée en 2016 par une sœur et deux frères, Elsa, Mathieu et Antoine, produit ses sacs en Espagne dans les mêmes ateliers que ceux de grandes maisons. Et ce, à partir de peaux scrupuleusement sourcées en Espagne et en Italie. De quoi donner naissance à des sacs premium qui n’ont rien à envier à ceux du luxe (comme l’avait déconstruit le TikToker Tanner Leatherstein), et parviennent même à s’en distinguer grâce à une identité esthétique sensuelle, toute en courbes et plis.

Après avoir gagné en popularité tranquillement en France à ses débuts, Polène a explosé à l’international, notamment grâce à l’apparition de ses sacs dans la série Netflix à succès Emily in Paris. Depuis, la demande explose, les ouvertures de boutiques se succèdent (tout en restant rares pour mieux cultiver le désir), et les prix commencent à augmenter. Mais d’autres jeunes marques françaises premium savent aussi faire appel à d’excellents ateliers pour créer des sacs de qualité dignes du luxe. Et ce, sans que vous risquiez de le croiser 36 fois dans la rue et sur Instagram en un jour, comme cela commence à devenir le cas avec Polène.

Ateliers Auguste : pour les fans de sacs structurés et minimalistes

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si vous êtes plutôt du genre à aimer les sacs qui gardent bien leurs formes, plutôt géométriques, vous risquez d’adorer Ateliers Auguste. Fondée en 2012 par deux frères amateurs de design et d’architecture, la marque fabrique ses sacs en Italie et sa petite maroquinerie au Portugal à partir de cuirs italiens, pour un résultat minmaliste. Les yeux les plus avertis reconnaîtront peut-être dans le Monceau (à partir de 345 €) et le Marly (à partir de 525 €) une ressemblance avec les fameux modèles Classic Box et Marly de Celine (de la grande époque Phoebe Philo), respectivement. Des dupes quatre à sept fois moins chers, mais presque aussi qualitatifs.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi : Un sac à main peut-il être un bon investissement ? Une experte décrypte le pourquoi du comment

Léo et Violette : pour le charme du vintage, avec la transparence d’aujourd’hui

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

En couple depuis près de quinze ans, Léo Dominguez et Violette Polchi ont créé ensemble la marque qui associe leur prénom en 2013. Elle se distingue par la transparence avec laquelle ils parlent de leurs coûts et de leurs marges qui permet de comprendre pourquoi leurs sacs sont au prix juste et jamais soldés. Mais aussi par le charme vintage de leur design, souvent rétro, imaginés à Paris et fabriqués dans des ateliers experts, à Milan et Naples en Italie, majoritairement à la main. Leurs bestsellers sont les modèles Dalia (un sac baguette à 380 €), Laurence (un sac plus carré et sixties à 395 €) et Gianni (une gibecière à 440 €) qui se déclinent dans plusieurs couleurs et finitions de cuir et se démarquent par leur fermoir bijou, toujours raffiné chez Léo et Violette.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi : Vous voulez savoir quel sac de luxe choper en seconde main ? TikTok a la réponse

Basile Paris : pour les fans de sacs tout en courbe

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Fondée en 2020 par Mathilde Mercier et Maxime Brassaert, Basile Paris conçoit ses sacs à Paris et les fait confectionner en Italie. Outre le modèle Apollon (à partir de 320 €) bien structuré, carré comme un petit cartable, la marque se distingue plutôt pour ses sacs tout en courbes, comme son modèle phare en demi-lune Dianna (340 €) proposé avec deux bandoulières, dont l’une est torsadée. Ou encore le cabas Rosa (295 €) (qui peut faire penser au modèle culte Roseau de Longchamp, mais pour deux fois moins cher, ce qui en fait un joli dupe). Mention spéciale au fait que la marque propose également de jolis foulards en soie, à porter sur soi et/ou son sac ! De quoi presque rendre jaloux Hermès ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !