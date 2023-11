Comment le vintage inspire la mode de demain ? Le JT Mode avec Lady Miss Boo & Regina Daghman (Yallä Store)

Dans le JT Mode le mardi 14 novembre 2023 de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, le journaliste mode Anthony Vincent reçoit la créatrice Lady Miss Boo et Regina Daghman, la fondatrice des dépôts-ventes Yallä Store.

« Vintage », théoriquement, renvoie aux pièces qui ont plus de vingt ans d’âge. Mais l’expression devient de plus en plus floue, à mesure que le recours à la seconde main se popularise, voire devient même le premier choix mode. Or, tout ce qui est vintage n’est pas forcément de seconde main, et tout ce qui est de seconde main n’est pas forcément vintage.

Car l’industrie va de plus en plus vite, et une pièce tout juste sortie en boutique peut se retrouver le lendemain sur Vinted. Soit parce que la personne qui l’a acheté veut renouveler sa garde-robe régulièrement, soit par intérêt spéculatif. Ce qui brouille également les cartes, c’est l’esthétique rétro : on fait du neuf qui a l’air ancien, parfois même avec les techniques de demain. On peut ainsi trouver que les créations de Miss Boo ont un charme suranné, dont raffolent les drag queens françaises.

De son côté, Regina propose dans ses dépôts-ventes Yallä Store de la seconde main, parfois vintage mais pas toujours rétro. C’est pourquoi ces deux personnes en connaissent plus qu’un rayon sur ces notions. On va en découdre ensemble dans le JT Mode le mardi 14 novembre, de 19h à 21h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.

Qui est Lady Miss Boo, créatrice de mode

Miss Boo est une créatrice de mode dirigeant son atelier de couture et de sur-mesure. Elle obtient un bac professionnel métiers de la mode puis sort diplômée de l’école de mode ESMOD Paris, doublement major de promo.

Ces pièces, souvent sur-mesure, s’inspirent de techniques coutures, en particulier côté corseterie. Elles subliment les corps, expriment le penchant provocateur ou fatal des personnalités qu’elle habille, libres, charismatiques, affranchies. Après avoir fait ses armes chez Yazbukey, Miss Boo commence très vite à prendre ses propres commandes et recevoir ses clients dans son atelier. Elle participe aussi aux défilés de Weinsanto et Thom Browne auxquels elle apporte son expertise. Elle signe également les costumes de la parade des 150 ans de la Samaritaine…

Le fruit de ces nombreuses collaborations la pousse, en juillet 2023, à présenter « Soir de Paris », sa première collection de 15 looks extravagants, fatals et colorés. Des performeurs, drag queens, musiciens s’élancent dans des démarches affranchies des codes contemporains des runways pour proposer un spectacle mettant en valeur chaque pièce. Son extravagance et son savoir-faire lui permettent très vite de captiver des drag queens à l’esthétique forte et assumée.

Une nouvelle collaboration de pièces uniques est initiée pour l’émission Drag Race France, faisant d’elle la créatrice française la plus active dans la conception de costume pour la franchise. Miss Boo habille également des stars de la chanson et du burlesque, comme Arielle Dombasle et Maud Amour.

Qui est Regina Daghman, fondatrice de Yallä Store

Regina Daghman a fait ses armes au travers de multiples expériences professionnelles (gestion d’entreprise, commerce, évènementiel et communication) et surtout dans un contexte écologique faisant se poser la question du rapport à la consommation, avant de fonder Yallä en 2021.

Ce dépôt-vente propose des prestations alliant une expérience de shopping inédite à une sélection pointue mais pour autant abordable. C’est aussi l’occasion pour elle de déployer des lieux de vie au-delà de lieux de vente.

