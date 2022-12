Emily in Paris, saison 3 : comment retrouver les looks les plus chics ou farfelus

La saison 3 d’Emily in Paris vient de débarquer le 21 décembre 2022 sur Netflix. L’occasion de retrouver les tenues toujours plus improbables de l’héroïne et de son amie Mindy, et celles plus sobres, mais quand même pleines de chien de Camille et Sylvie. Inspiration ou repoussoir ?

Si nombreux sont ceux qui détestent Emily In Paris, il n’en reste pas moins incontestable que la série, créée par Darren Star, est aujourd’hui l’une des plus regardées et commentées de l’histoire de Netflix. Si bien qu’Emily in Paris vient de revenir, ce 21 décembre 2022, sur la plateforme pour une saison 3, toujours riche en triangles amoureux, amitiés et rivalités féminines, et surtout en looks audacieux, parfois improbables, souvent importables, mais toujours inspirants (oui, le dégoût relève aussi de l’inspiration en matière de mode).

© Capture d’écran Instagram @Netflixfr

Qui est la styliste derrière les looks d’Emily in Paris ?

Pour les saisons 1 et 2, les stylistes Patricia Field (qui officiait sur Sex and the City par le passé) et Marylin Fitoussi œuvraient de concert. Cette dernière est désormais seule aux manettes de l’allure des protagonistes pour la saison 3. Des grands noms du luxe comme Louis Vuitton ou Gucci habillent les héroïnes, au même titre que de jeunes créateurs comme Kevin Germanier ou Victor Weinsanto, mais aussi des marques plus grand public telles que Zara ou Petit Bateau, rapporte Vogue Business. On pourra également apercevoir quelques pièces vintage, dont des archives Christian Lacroix et Jean Paul Gaultier ! Notons au passage que la série représente une opportunité en or pour des placements de produits plus ou moins bien intégrés à l’intrigue de la série, comme l’illustre le cas du joaillier Tiffany & Co. client potentiel de l’agence de marketing d’Emily Cooper.

La série Emily in Paris, plus influente que la fashion week ?

En effet, la série sort dans 190 pays, et a été regardé par près de 58 millions de foyers dès la sortie de sa saison 1 en 2020. La saison 2, diffusée en 2021, a généré 96 millions de dollars en valeur d’impact médiatique, selon l’entreprise spécialisée en data Launchmetrics, citée par Le Monde : c’est plus que la fashion week de Londres en septembre 2021 (49 millions) ou que la haute couture de Paris en janvier 2021. Les recherches pour retrouver des pièces similaires explosent après chaque épisode.

Le personnage d’Emily Cooper dans une robe Magda Butrym et des chaussures Casadei. © Capture d’écran Instagram @emilyinparisoutfits

Comment et où retrouver les vêtements portés dans la série Emily in Paris ?

Et pour (re)connaître tous ses beaux noms de la mode, le compte Instagram @emilyinparisoutfits aide beaucoup en répertoriant chaque apparition afin d’en créditer les pièces. De quoi remarquer et apprécier que les couleurs, motifs et marques de tous prix se mélangent au sein d’une même tenue. Qu’on trouve ou non le résultat de mauvais goût, il change des looks de mondains de fashion weeks, habillés de la tête aux pieds par une même marque façon homme-sandwich.

Le personnage de Camille dans une veste Schiaparelli. © Capture d’écran Instagram @emilyinparisoutfits.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.