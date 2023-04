Robin Thicke aurait bien agressé sexuellement Emily Ratajkowski, d’après une autre témoin

En octobre 2021, la mannequin Emily Ratajkowski avait accusé le chanteur Robin Thicke d’agression sexuelle, sur le tournage du clip « Blurred Line » qui l’a révélée au grand public.

En 2013, le morceau « Blurred Lines », de Robin Thicke (en featuring avec Pharrell Williams, et T.I) devient un tube planétaire. Le clip, devenu tout aussi viral, a notamment été pointé du doigt pour la représentation sexiste des femmes, outre les paroles elles-même qui parlent de « zone grise » du consentement et de l’outrepasser. Huit ans plus tard, c’est dans son mémoire My Body, sorti en octobre 2021, qu’Emily Ratajkowski, révélée au grand public grâce au clip, a annoncé avoir été agressée sexuellement sur le tournage par le chanteur.

À lire aussi : On a lu Emrata qui écrit sur son corps et devinez quoi : mannequin ou non, ça résonne

« Emily est partie très brusquement », témoigne une autre mannequin présente sur le tournage

Plus d’un an plus tard, Elle Evans, autre mannequin présente dans le clip, a corroboré les affirmations de Emily Ratajkowski dans une interview accordée à Bustle le 30 mars dernier. Si Elle Evans n’a pas été témoin de l’agression, elle se souvient d’un changement radical d’ambiance après que Emily Ratajkowski et Robin Thicke ont fini de filmer leurs scènes en tête-à-tête.

« Vers la fin du tournage, Emily est partie très brusquement. Il y a eu une sorte de bousculade au sein de l’équipe de production, du genre « Qu’est-ce qu’on va faire ? » Comment tournons-nous le reste de la vidéo sans elle ? », a rapporté Elle Evans.

Dans les mémoires d’Emily Ratajkowski, avait décrit l’agression présumée, révélant que pendant le tournage, Robin Thicke lui a attrapé les seins lorsqu’elle était dos à lui, sans que cela soit consenti ni prévu dans la mise en scène du clip. Ce dernier, qui officie comme juré dans l’émission Masked Singer aux États-Unis, n’a jamais démenti les allégations.