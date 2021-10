Emily Ratajkowski révèle avoir été agressée sexuellement par Robin Thicke sur le clip de Blurred Lines

Après avoir accusé le photographe Jonathan Leder d’agression sexuelle, l’actrice et mannequin Emily Ratajkowski révèle avoir subi une agression par Robin Thicke sur le tournage du clip Blurred Lines en 2013.

C’est dans son mémoire My Body — qui sortira le 19 octobre — qu’Emily Ratajkowski raconte les sordides dessous du tournage du clip qui l’a révélée au grand public : Blurred Lines de Robin Thicke (en featuring avec T.I. et Pharrell).

Un fond blanc, trois mannequins qui dansent parfois nues, parfois en crop-top blanc, un placement de produit pour une marque d’alcool, trois chanteurs (habillés, eux) aux pas de danse parfois approximatifs…

En somme, un clip qui reprend des codes déjà bien connus dans l’industrie de la musique, basés sur un sexisme décomplexé et une abondance de femmes-objets.

Emily Ratajkowski dans le clip Blurred Lines en 2013

Mais les coulisses de Blurred Lines étaient visiblement pires encore que la partie émergée de l’iceberg.

Blurred Lines, condensé de sexisme à tous les niveaux

Vous vous en souvenez sûrement : le titre avait déjà fait vivement réagir à sa sortie. The Guardian relatait (dans un article intitulé Blurred Lines : le morceau le plus controversé du siècle) que l’association des étudiants de l’université d’Edinburgh avait banni cette musique, car elle faisait la promotion d’une attitude inquiétante concernant les relations sexuelles et le consentement.

Au-delà de cet exemple, les réponses féministes face à ce titre et à son clip avaient été nombreuses.

Une parodie avait été créée par l’humoriste américaine Melidan Hughes pour répondre à Robin Thicke, dans laquelle elle l’appelait un « douchebag » et lui expliquait qu’il n’avait pas son consentement.

Une autre vidéo avait été réalisée par trois étudiantes de l’université d’Auckland ; trois hommes en caleçon y dansaient pour elles. Leur volonté était de résister au machisme et montrer qu’il faut traiter les hommes et les femmes de manière égale.

Emily Ratajkowki, agressée par Robin Thicke sur le tournage de Blurred Lines

Emily Ratajkowski, qui était par moments topless dans le clip, révèle que pendant le tournage, Robin Thicke lui a attrapé les seins lorsqu’elle était dos à lui, sans que ça ne soit consenti ni prévu dans la mise en scène du clip.

En 2015, « Emrata », de son surnom, avait déjà confié à U.K. InStyle que le fameux clip de Blurred Lines était devenu « the bane of my existence » — le fléau de son existence. Elle n’avait pas parlé de son agression sexuelle à ce moment-là, mais avec le recul, on peut comprendre son choix de termes aussi forts pour décrire son expérience…

Les extraits du mémoire d’Emily Ratajkowski, reportés dans le Sunday Times, décrivent l’agression de Robin Thicke comme soudaine :

« Soudainement, venant de nulle part, j’ai senti le froid et l’intrusion des mains d’un inconnu attrapant mes seins nus par-derrière. (…) Il a souri d’un air maladroit et a trébuché en arrière, ses yeux cachés par ses lunettes de soleil. J’ai tourné ma tête vers l’obscurité derrière le plateau de tournage. La voix de [la réalisatrice, Diane Martel] s’est craquelée lorsqu’elle m’a crié : “Tout va bien ?” »

La jeune mannequin explique ensuite que pour la première fois durant le tournage, elle s’est sentie nue. Elle a senti « la chaleur de l’humiliation envahir son corps » et dit ne pas avoir vraiment réagi « comme elle aurait dû » — on comprend sans peine la sidération qui a pu la saisir au moment d’une telle agression.

La réalisatrice du clip de Blurred Lines témoigne également

La réalisatrice du clip Diane Martel n’a pas laissé ce geste passer. Elle a confirmé au Sunday Times que l’agression s’est bien produite, et a ajouté :

« Je me souviens de ce moment où il a attrapé ses seins. Un dans chaque main. Il se tenait debout derrière elle, ils étaient tous les deux de profil par rapport à moi. J’ai crié de ma voix très agressive de Brooklyn : “Qu’est-ce que tu fous, putain ? On arrête ! Le tournage est terminé”. »

Les deux femmes ajoutent que Robin Thicke était ivre lors du tournage, et se serait excusé plus tard auprès de l’actrice.

Emily Ratajkowki prend la parole sur les violences sexuelles

Cette agression n’est pas la seule que la mannequin a subie. Elle avait déjà raconté une agression sexuelle perpétrée par le photographe Jonathan Leder en 2012.

Cela s’est passé, chez lui, lors d’un shooting ; la jeune Emrata d’alors ne savait pas qu’il lui faudrait poser en lingerie avant d’arriver sur place. Après avoir bu du vin proposé par le photographe, il lui a dit qu’il voulait essayer de la prendre en photo nue. C’est après cette séance photo qu’il l’a agressée sexuellement et qu’elle l’a repoussé.

Les révélations d’Emily Ratajkowski montrent les violences que les mannequins et danseuses ont subi, et continuent malheureusement de subir dans le cadre de leur travail.

Elles nous permettent aussi d’ouvrir une réflexion sur ces femmes que la société est prompte à condamner comme actrices de leur propre oppression — alors qu’elles sont parfois victimes d’actes innommables, et ont surtout besoin d’être soutenues et entendues.

