PSG-Barça : Les supportrices parisiennes agressées sexuellement lors des fouilles ?

Sur X, des supportrices ont dénoncé les fouilles abusives qu’elles disent avoir subies à l’entrée du stade de Montjuïc où se tenait le match mardi 16 avril. Un appel à témoignages a été lancé.

L’heure n’est plus à la fête. Alors que le PSG est ressorti vainqueur du quart de finale retour qui l’opposait au Barça en Ligue des champions de football mardi 16 avril, plusieurs supportrices parisiennes ont dénoncé des palpations abusives à l’entrée du stade olympique Lluís-Companys, où se tenait la rencontre.

« Se faire toucher les parties génitales sans son consentement, c’est une agression sexuelle »

« Ça allait au-delà de la palpation, on est plusieurs supportrices à s’être fait attraper les seins, on nous a passé la main sur nos parties génitales, des fesses jusqu’au sexe devant, et on a dû se retourner pour avoir encore une fois la même chose dans l’autre sens » a détaillé Anoush Morel, présidente de l’association Her Game Too, interrogée par nos confrères de franceinfo.

À la surprise générale : fouilles très intrusives sur de supportrices parisiennes. Vous allez avoir des nouvelles de pas mal de femmes supportrices. Hola @laliga que tal ? — Anoush (@AnoushMo) April 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Abonnée au Parc des Princes et « supportrice du PSG depuis toujours », la jeune femme a expliqué être habituée des fouilles et des palpations de sécurité. Mais cette fois-ci, les choses étaient différentes : « Je ne pense pas que dans le protocole UEFA ils disent qu’il faille agripper les seins des femmes et leur toucher les parties génitales », a-t-elle martelé auprès de franceinfo. Sur X (ancien Twitter), la jeune femme a rappelé que cela s’apparente à une agression sexuelle.

Car oui se faite toucher les parties génitales sans son consentement, c’est une agression sexuelle. — Anoush (@AnoushMo) April 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Anoush Morel affirme par ailleurs avoir croisé « entre 15 et 20 supportrices » ayant subi des fouilles similaires, dont une par un homme, alors que l’UEFA précise bien que « les fouilles doivent être effectuées par des membres du personnel de sécurité du même sexe que le spectateur ou la spectatrice concerné(e) ».

L’Association nationale des supporters a lancé un appel à témoignages sur les réseaux sociaux pour inviter les victimes de ces fouilles intrusives à se faire connaître.

Si vous avez subi des palpations illégales à Barcelone hier, nous vous invitons à contacter @FansEurope et notre association. FSE collecte chaque semaine des retours sur les déplacements de supporters et adresse ensuite des rapports à l'UEFA. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) April 17, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée.

