Dimanche 1er octobre, lors du match PSG-OL, les militantes féministes ont déployé une banderole contre les violences sexuelles. Elles ont été éconduites du Parc des Princes, non sans violence, une semaine après l’absence de réaction face aux chants homophobes entendus durant PSG-OM.

C’est une vidéo qui choque de nombreuses féministes. Lors de la rencontre de football entre les équipes féminine du PSG et de l’OL dimanche 1er octobre, au Parc des Princes, l’association féministe Les Dégommeuses, qui lutte contre les discriminations dans le sport, et Alice Coffin ont été violemment prises à partie par le service d’ordre du club parisien.

En cause, une banderole contre les violences sexuelles, déployée par ce groupe de militantes féministes. Dessus, était inscrit « JENNI, KADI, ON VOUS CROIT #SeAcabo [NDLR, à traduire par ‘c’est terminé’] ».

Alice Coffin dénonce une « riposte violente »

Un slogan en référence au scandale du baiser forcé sur Jenni Hermoso par le président de la fédération espagnole Luis Rubiales, ainsi qu’à la joueuse de l’olympique lyonnais Kadidiatou Diani, qui a déposé plainte en juin pour agression sexuelle contre son ex-entraîneur du PSG Didier Ollé-Nicolle.

Ce lundi 2 octobre, les militantes à l’origine de la banderole ont dénoncé une « riposte violente » et des gestes d’une « brutalité », qui permet de démontrer « la chappe de plomb qui pèse sur les violences sexistes et sexuelles dans le foot en France » de la part de la sécurité du Parc des Princes, peut-on lire dans le communiqué publié par Les Dégommeuses.

« Nous avons déployé une banderole en soutien à Jenni Hermoso et Kadidiatou Diani qui ont dénoncé des agressions sexuelles. S’en est suivie une riposte violente de la sécurité du PSG », a témoigné sur ses réseaux sociaux Alice Coffin, vidéo à l’appui.

Les chants homophobes, eux, ne sont pas réprimandés au Parc des Princes

Sur cette vidéo, on voit un agent de sécurité demander à Alice Coffin, assise, de l’accompagner vers la sortie. L’élue de Paris refuse calmement. Mais l’agent tente de l’emmener de force. Un geste qui a donné lieu à une vive contestation autour d’elle.

« On l’a remise (la banderole) au service d’ordre quand il a débarqué. L’action était pacifique », a également assuré Alice Coffin. « On a souligné que c’était un message féministe, qui dénonçait des agressions, et que répondre par d’autres agressions était très symbolique ».

Selon l’élue, le chef de la sécurité du stade est tout de même venu calmer ses équipes, « hélas un peu tard », déplore Alice Coffin. Il a ensuite reconnu que les modalités d’intervention relevaient d’un « dysfonctionnement ».

Un deux poids, deux mesures, qui a d’ailleurs inspiré cette phrase à Alice Coffin : « Le PSG vous êtes manifestement beaucoup plus cool avec des chants homophobes qu’avec les ‘on vous croit’ qu’on a scandé ». Une référence directe aux chants homophobes entonnés par des supporters parisiens lors de la victoire du club contre Marseille le 24 septembre dernier. Eux, n’ont subi aucune violence de la part du service d’ordre du Parc des Princes. Ils n’ont bénéficié d’aucune réaction.