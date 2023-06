Le hijab bientôt autorisé sur les terrains de foot ? Le rapporteur public du Conseil d’État se dit favorable

Selon le Conseil d’État, qui examine un recours de justice de la part du collectif des Hijabeuses, il faudrait abroger l’article 1 du règlement de la FFF, qui leur interdit de jouer sur le terrain en portant le voile.

Une première victoire pour les Hijabeuses ? Depuis 2020, le collectif lutte contre l’interdiction de porter le hijab sur les terrains de foot lors de compétitions officielles, interdiction instaurée par la Fédération Française du Football (FFF) depuis 2016.

Mais ce lundi 26 juin, cette question s’est invitée au Conseil d’État. Celui-ci a examiné un recours du collectif contre l’article 1 du règlement de la FFF, qui interdit « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ». Et qui ainsi, leur interdit de jouer en portant le voile lors des compétitions.

« Libres » de manifester leurs convictions

Lors de l’audience, le rapporteur public, Clément Malverti, dont l’avis est toujours très suivi, a recommandé la suppression de cet article. Il estime qu’il faut rappeler la « distinction fondamentale » entre agents du service public, auxquels le principe de « neutralité » s’applique, et les personnes « libres » de manifester leurs convictions tant que cela ne trouble pas l’ordre public, a rapporté l’Agence France Presse.

Si pour le rapporteur, la question se pose pour les joueuses sélectionnées en Équipe de France car elles représentent « la Nation », cette interdiction est, selon lui, « autrement plus discutable » pour les autres joueuses licenciées de la FFF.

Ni « prosélytisme » ni « provocation »

Car selon le rapporteur, il n’y a ni « prosélytisme », ni « provocation » dans le seul port du hijab sur le terrain, et aucune « exigence de neutralité » pour les joueuses non salariées de la FFF.

Clément Malverti va ainsi plus loin dans ses conclusions, et estime que le règlement actuel de la FFF « exclut » les joueuses portant le voile, car doivent « renoncer à toute compétition et toute carrière ».

Du côté de la FFF, leur avocat soutient que ce qui est recherché dans le souhait de porter le hijab sur le terrain est « l’importation dans le football de revendications communautaires », a-t-il déclaré. La décision sera rendue d’ici trois semaines.

