Humiliations, chantage et insultes : Amélie Mauresmo obtient gain de cause face à son ex-compagne

La directrice du tournoi Roland Garros avait porté plainte contre son ancienne compagne, se disant victime de nombreuses humiliations, chantages et insultes.

En pleine procédure de divorce, l’ex-tenniswoman française Amélie Mauresmo avait porté plainte contre son ancienne compagne pour harcèlement moral. Ce mardi 13 février, elle a obtenu gain de cause à l’issue d’un procès à huis clos qui s’est tenu le 23 janvier, comme le rapporte France Bleu.

Reconnue coupable de harcèlement moral, son ancienne compagne Marie-Bénédicte Hurel a donc été condamnée à quatre mois de prison avec sursis. Elle devra également verser un euro symbolique de dommages et intérêts alors qu’elle contestait les faits. Elle n’aura plus le droit de s’approcher d’Amélie Mauresmo ou du domicile de sa nouvelle compagne.

Humiliations, chantage et insultes

Et pour cause, Amélie Mauresmo avait indiqué « vivre un enfer », à base à d’humiliations, chantage, insultes quotidiens, y compris par SMS. Elle a également eu une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours et sa femme Marie-Bénédicte Hurel a été placée en garde à vue en septembre dernier.

Néanmoins, l’affaire ne semble pas être terminée, comme l’a indiqué l’avocat de la défense Thierry Sagardoytho, qui a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette décision. « La prévenue a notablement été relaxée des faits de harcèlement moral au préjudice de la nouvelle compagne de celle dont elle est encore l’épouse… Elle a aussi été lavée de la poursuite selon laquelle elle aurait fait intrusion dans la boîte mail de la plaignante », a-t-il déclaré auprès de France Bleu.

Les deux femmes, en couple depuis 2014, s’étaient mariées en 2021. Une procédure de divorce a été lancée deux ans plus tard.

