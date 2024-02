Jacques Doillon : Anna Mouglalis et Isild le Besco accusent le réalisateur d’agressions et chantage sexuel

Les langues se délient après l’annonce d’une plainte déposée par Judith Godrèche contre le réalisateur Jacques Doillon. Deux nouveaux témoignages viennent s’ajouter à celui de l’actrice : c’est désormais au tour des comédiennes Anna Mouglalis et Isild le Besco d’accuser le réalisateur de viols et d’agressions sexuelles.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Jacques Doillon. Après Judith Godrèche, les actrices Anna Mouglalis et Isild le Besco ont à leur tour dénoncé des actes de viols, d’agressions sexuelles et de chantage commis par le réalisateur de 79 ans.

Elles ont témoigné dans les colonnes du Monde ce jeudi 8 février, quelques heures après les révélations de Judith Godrèche au micro de France Inter. L’actrice Anna Mouglalis a ainsi expliqué au Monde que le réalisateur l’avait embrassée de force lors d’une soirée « à l’été 2011″ . Elle était alors âgée de 33 ans quand le réalisateur en avait 67 :

« Un soir après le dîner, nous n’étions plus que deux dans la pièce. C’était dans la cage d’escalier sur le palier qui donnait sur la chambre de ma fille et la mienne dans laquelle j’allais rejoindre Samuel [Benchetrit, son compagnon, n.d.l.r] qui s’était couché plus tôt. Il m’a embrassée de force et je l’ai repoussé. C’est sidérant de tenter un truc pareil, dans ces conditions-là. »