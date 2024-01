Amélie Mauresmo a porté plainte contre son épouse pour harcèlement

La directrice du tournoi Rolland Garros a demandé le divorce, et se dit victime de nombreuses humiliations, chantages et insultes de la part de son épouse.

L’ex-star française du tennis Amélie Mauresmo a porté plainte pour harcèlement à l’encontre de sa femme Marie-Bénédicte Hurel, avec qui elle est en pleine procédure de divorce, a rapporté France bleu ce mercredi 24 janvier. L’ancienne numéro un mondial de tennis s’est également constituée partie civile lors du procès à huis clos ce mardi 23 janvier.

Amélie Moresmo, 44 ans, et Marie-Bénédicte Hurel, 60 ans, se sont mariées en 2021 et ont ensemble deux enfants. Mais la directrice du tournoi de Roland-Garros a demandé le divorce deux ans plus tard.

Dix jours d’ITT pour Amélie Mauresmo

Elle indique « vivre un enfer » depuis, base à d’humiliations, chantage, insultes quotidiens, y compris par SMS. Des faits qui juridiquement, constituent du harcèlement moral. Amélie Mauresmo a eu une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours, et sa femme Marie-Bénédicte Hurel a été placée en garde à vue en septembre dernier.

Cette dernière conteste les faits dont l’accuse Amélie Moresmo. « Les SMS contestés ne relèvent pas du tout du harcèlement, mais de la simple discussion sur la gestion du quotidien », a déclaré à nos confrères de France bleu son avocat Thierry Sagardoytho. Il estime qu’il y a une « instrumentalisation d’une plainte artificielle dans la perspective du divorce ». Le tribunal de Bayonne donnera son verdict le 13 février prochain.

