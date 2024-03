Dans une longue interview accordée à « Les Jours », l’ancienne compagne de Julien Bayou a annoncé avoir porté plainte contre lui et contre X pour « abstention d’assistance à personne en danger ».

C’est la première fois qu’Anaïs Leleux, ex-compagne de Julien Bayou, parle en son nom. Mardi 5 mars, la militante féministe est sortie de l’anonymat afin de donner une interview au média Les Jours. Elle y a annoncé avoir porté plainte contre l’ancien leader d’Europe Écologie Les Verts (EELV) pour « harcèlement moral » et « abus frauduleux de l’état de faiblesse ».

Une enquête clôturée sans qu’elle ait pu témoigner

En juin 2022, Anaïs Leleux avait écrit un mail à la cellule d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles d’EELV, précédant une tentative de suicide. La cellule s’était alors auto-saisie, tandis que Julien Bayou avait ensuite quitté la coprésidence du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, avant de se mettre en retrait de ses fonctions à la tête du parti.

À l’époque, plusieurs enquêtes journalistiques sont parues, notamment dans Libé ainsi que dans Reporterre, où plusieurs victimes accusaient le député de violences psychologiques. Lui, a toujours nié.

Anaïs Leleux a annoncé dans Les Jours avoir également porté plainte contre X « abstention d’assistance à personne en danger ».

« Dans ma plainte, je cite un certain nombre de militants et cadres du parti EELV car non seulement ils étaient au courant de ces agissements, mais ils n’ont pas réagi. J’ai la conviction que les hommes violents ne pourraient rien sans les hommes et les femmes qui, à chaque fois, assurent leurs arrières et permettent leur impunité. Porter plainte contre X est un moyen de m’assurer que tous ceux qui ont contribué à me violenter psychologiquement pour le défendre seront entendus par la justice et mis face à leurs responsabilités » Anaïs Leleux.

En février 2023, la cellule d’EELV a clôturé l’enquête, sans même avoir entendu Anaïs Leleux ni Julien Bayou. Depuis, ce dernier a repris ses fonctions parlementaires.

« J’avais fini par avoir peur d’un homme que je croyais connaître »

Dans l’article, elle explique également que Julien Bayou lui aurait fait signer une convention de séparation, un protocole d’accord et un acte de vente de leur maison commune alors qu’elle était en détresse psychologique, chose qu’elle a vécue comme un moyen de lui « mettre la tête sous l’eau ».

Anaïs Leleux explique avoir attendu plusieurs mois avant de s’exprimer, « parce que j’étais tiraillée entre Julien Bayou et la cause de ma vie, le féminisme. J’avais fini par avoir peur d’un homme que je croyais connaître et qu’en fait, je ne connaissais pas. Quand on est sous emprise, et je l’étais encore jusqu’à il y a peu, c’est difficile de parler. » Anaïs Leleux compte de nouveau prendre la parole dans les jours qui viennent.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.