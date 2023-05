Humiliations, abus de pouvoir… l’ancienne députée Laetitia Avia jugée pour harcèlement moral

L’ancienne députée Renaissance est accusée par sept de ses anciens collaborateurs de moqueries et dénigrements au travail.

Mardi 9 et mercredi 10 mai, l’ancienne députée Renaissance Laetitia Avia doit être jugée pour des faits de harcèlement moral envers sept de ses anciens assistants parlementaires.

Cinq d’entre eux avaient témoigné en mai 2020 dans une enquête publiée par Mediapart, relatant de nombreuses humiliations dont ils estiment avoir été victimes. Les témoignages évoquaient également des propos jugés sexistes, racistes ou homophobes que tenait Laetitia Avia dans des échanges avec son équipe. Une enquête avait été ouverte en juillet 2020.

« Un climat de peur et de mal-être »

Selon les accusations, Laetitia Avia, qui était pourtant très engagée publiquement dans la lutte contre les discriminations, multipliait en interne les remarques blessantes et humiliantes, parfois à caractère sexiste ou raciste envers ses collaborateurs. Par exemple, l’un de ses assistants, d’origine asiatique, était régulièrement appelé « le Chinois ». Tandis qu’en 2018, la députée de Paris aurait également écrit à ses collaborateurs « on a voté l’amendement des PD », en référence à un amendement en faveur des réfugiés LGBTQI+.

Ses ex-collaborateurs témoignaient également d’une charge de travail harassante : « Travailler pour elle, c’était être sollicitée de 7 heures à 1 heure du matin. Même le week-end », assurait une assistante parlementaire dans le journal d’investigation. Il lui est aussi reproché d’avoir « exigé des missions hors contrat (correction de copies, achats personnels, meetings de campagne électorale) et des heures de travail abusives », d’avoir eu une « gestion erratique » et d’avoir « instauré un climat de peur et de mal-être », révèle l’AFP, qui a consulté le dossier juridique.

Aujourd’hui retournée à son métier d’avocate après sa défaite aux dernières élections législatives en 2022 dans la 8e circonscription de Paris, Laetitia Avia, 37 ans, conteste fermement tout harcèlement moral et dénonce l’origine des accusations. Elle avait porté plainte pour diffamation contre Mediapart.