Dominique Boutonnat : une affaire d’agression sexuelle glaçante ignorée par le gouvernement

Dans le débat public, cette affaire est moins souvent évoquée que celle concernant Gérald Darmanin, par exemple. Pourtant, elle n’en est pas moins violente.

À 52 ans, l’actuel président du CNC, Dominique Boutonnat est accusé d’agression sexuelle sur son filleul âgé de 20 ans.

La plainte, déposée par la victime présumée, a abouti à une enquête puis au renvoi le 26 septembre dernier de Dominique Boutonnat devant le tribunal de Nanterre pour agression sexuelle.

Dans ce contexte, nombreuses étaient les voix s’élevant pour demander la destitution du président du CNC, reconduit pour un second mandat le 20 juillet 2022 par Emmanuel Macron, malgré les accusations dont il faisait déjà l’objet. Des voix qui pointaient notamment le fait que le producteur d’Intouchables ou encore de Polisse a été un grand donateur de la campagne du président ainsi qu’un ancien condisciple d’Édouard Philippe à Sciences Po.

Pourtant, c’est tout l’inverse qui s’est produit : non seulement Boutonnat n’a pas été congédié de ses fonctions, mais il en a acquis de nouvelles. Le 17 octobre, il a été nommé représentant de l’État au conseil d’administration de France Télévisions sur décret du ministère de la Culture.

Médiapart a eu accès à la synthèse de l’enquête menée par la justice. Dans un article du 14 novembre, le média relate des faits relevant d’une grande violence, qui se seraient déroulés les 4 et 5 août 2020. La juge d’instruction chargée du dossier a qualifié ces derniers de « suffisamment caractérisés », concluant que le patron du CNC est suspecté d’avoir utilisé « l’emprise » qu’il exerce sur son neveu pour l’agresser sexuellement.

Si Dominique Boutonnat nie en bloc ces accusations, il a admis avoir photographié son filleul nu et avoir échangé avec lui des baisers « en signe d’affection ». Selon le producteur, le jeune homme, de trente ans son cadet, était « entreprenant ». Il a alors déclaré l’avoir « maladroitement smacké afin de le mettre à l’aise. »

Cependant, l’enquête de la justice a abouti à des conclusions remettant en question la version du producteur. Parmi les éléments à charge, on compte une conversation téléphonique avec son filleul datant du 9 août. Cette fois, Boutonnat y admet avoir été nu dans le lit du jeune homme et déclare :

« Ça c’est passé parce qu’effectivement on est très proches et que… et que voilà, il s’est passé quelque chose de bizarre à ce moment-là, qui est lié à ta sexualité aussi. Et moi j’ai beaucoup d’amour pour toi et ça s’est concrétisé comme ça parce qu’on était ivres. »