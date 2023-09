Jennifer Hermoso, la joueuse embrassée de force par Luis Rubiales, porte plainte

Dimanche 20 août, la victoire des joueuses espagnoles, en finale du Mondial leur était dérobée par le président de la fédération, Luis Rubiales, alors que ce dernier assénait un baiser non consenti à la footballeuse Jenni Hermoso. Cette dernière vient de porter plainte.

L’information vient d’être confirmée par le parquet espagnol. La footballeuse Jenni Hermoso a porté plainte contre le président de la fédération espagnole (RFEF), Luis Rubiales, après que ce dernier l’a embrassée sans son consentement lors de la victoire de La Roja en finale du mondial féminin.

Une plainte qui s’ajoute à l’enquête préliminaire déjà ouverte

Capté en direct et retranscrit à l’international, ce baiser forcé avait causé une polémique d’ampleur. Le président avait alors été suspendu de ses fonctions par la FIFA, tandis qu’une enquête préliminaire à son encontre avait été ouverte par le parquet espagnol. Le 6 septembre, ce dernier a annoncé que la joueuse avait déposé plainte et a assuré que les poursuites judiciaires seraient donc lancées « le plus rapidement possible ».

Le matin même, la RFEF a limogé son sélectionneur Jorge Vilda, remplacé par son adjointe Montse Tomé. Un changement qui va de pair avec une demande de restructuration globale au sein de la fédération. Les joueuses espagnoles refusent d’ailleurs d’être convoquées en sélection tant qu’il n’y aura pas de changement à la tête de la fédération.

