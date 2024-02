Arrêtez tout, je viens de comprendre le principe de la pole dance !

Un tweet vient de faire basculer toute ma conception du monde en me révélant le secret de la pole dance. Je ne pouvais pas garder ça pour moi.

J’ai eu la chance de prendre un cours d’initiation avec Marie Kovacs et l’humoriste Tristan Lopin, et la barre et le glamour n’ont désormais plus de secret pour moi.

Publié le 14 décembre 2018

Avant ce cours d’initiation, il y a eu le jour où j’ai compris le logo Carrefour, et il y a maintenant le jour où le fonctionnement de la pole dance s’est révélé à moi.

Un tournant dans ma vie (héhé).

Pole dance : Est-ce la meuf ou la barre qui tourne ?

Je ne m’étais jamais posé la question.

J’avais naïvement accepté l’idée que les pratiquantes de pole dance étaient des êtres divins, supérieurement dotées de muscles et de grâce.

Sinon, comment auraient-elles pu danser et tournoyer avec autant de fluidité autour de cette barre fixe ?

Et puis ce tweet :

Attendez PAUSE, donc c'est la barre qui tourne et non la meuf ???? Je me sens trop bête 😭

WHAT ?! Impossible ! C’est comme si le fonctionnement du système solaire avait changé sans qu’on me prévienne.

Je me suis sentie à peu près aussi intelligente que l’autrice de cette révélation qui comptabilise plus de 17 000 retweets à l’heure où je me remets à peine de l’info.

En pole dance donc, la barre tourne. Il faut le savoir.

Plus fort encore, on me souffle à l’oreillette qu’il est possible de choisir entre laisser la barre fixe ou activer sa fonction rotative.

Cela n’enlève rien au talent des performeuses mais ça n’apaise pas mon sentiment d’avoir été flouée tout ce temps.

S’IL Y A D’AUTRES TRUCS QUE JE DEVRAIS SAVOIR, N’HÉSITEZ PAS EN COMMENTAIRES !!!